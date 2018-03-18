فيديو مؤلم: ربط حمارًا بحبل وجرّه بسيارته - اعتقال رجل (42 عامًا) من الخليل!



فيديو من الشرطة

في نهاية التحقيق تمّ حبس المشتبه، وتحويل الملف للنيابة العسكرية للنظر به والبت بشأنه

أفاد وسيم بدر، الناطق بلسان الشرطة الإسرائيلية لوسائل الإعلام العربية، أنّه:"ألقت قوات الشرطة الإسرائيلية، أمس السبت، خلال نشاط لها على شارع 60 بالقرب من المنطقة الصناعية كريات أربع، القبض على رجل فلسطيني (42 عامًا) من سكّان الخليل، بد أن لاحظوا أنّه يربط حمارًا بالقسم الخلفي من سيارته بواسطة حبل، ويجرّه خلال سفره بالسيارة"، كما ورد في بيان الشرطة.

وأوضحت الشرطة في بيانها أنّه:"بعد ملاحظة افراد الشرطة الأمر، أمروا سائق السيارة بالتوقف وقاموا بفك الحبل عن عنق الحمار وحرروه. إضافة إلى اعتقال المشتبه وتحويله للتحقيق، حيث اعترف خلالها بفعلته وادّعى أنّه لم يعلم أنّ الأمر ممنوع!

يشار إلى أنّ في نهاية التحقيق تمّ حبس المشتبه، وتحويل الملف للنيابة العسكرية للنظر به والبت بشأنه"، إلى هنا بيان الشرطة.