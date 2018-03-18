أمسية ابداعاتي لطلّاب مشروع تحدّيات كفرقرع



خلال الأمسية

نظم مجلس محلي كفرقرع أمسية لطلّاب مشروع تحدّيات تحت عُنوان: (إبداعاتي، قُدراتي ونسجُ أناملي) والّتي هدفت إلى استعراض أنشطة ونِتاج الطّلّاب خلال مشاركتهم وانخراطهم ضمن الدّورات والبرامج التّابعة لمشروع تحدّيات.

أُفتتحت الأمسية بالتّرحاب من قِبل عُرفاء الاحتفال عادل مصالحة رئيس مجلس الطّلّاب البلديّ ، منى صعابنة ودُنيا عفّانه عُضوات في المجلس الطّلّابيّ، بعدها كان هنالك عرضًا افتتاحيًّا ومميّزًا لنُخبة من طلّاب الدّفاع عن النّفس بقيادة المدرّب إسماعيل أمونه، ثم كانت الكلمة التّرحيبيّة والمحوريّة للسّيّد محمّد محمود عسلي مدير قسم الرّياضة والشّباب، حيث رحّب بدوره بالحضور وشكرهم على مشاركتهم في هذه الأمسية واستعرض مدى التّميّز الّذي يعتري المشروع والجهود الّتي تبذل من قِبل قسم الشّبيبة وإدارة مشروع تحدّيات بُغية انجاحه وتصدّره القمم ، كما وعدَ بافتتاح وتجديد دورات مختلفة ومغايرة خلال الفترة القريبة. هذا وأزجى شكره الموصول لطّلّاب المجلس البلديّ، للشّبيبّة العاملة والمتعلّمة وطلّاب التّداخل الاجتماعيّ على حضورهم، مساعدتهم، مشاركتهم وتفانيهم لإنجاح هذه الأمسية.

ثم عُرضت فِقرة رياضيّة، فنيّة امتازت بالإبداع من قِبل طالبات الزّومبا لمجموعات الصّغار بقيادة المدربة غدير عويسات، ومن ثمّ كانت كلمة الأستاذ بهاء سَعده المفتش العام، والّذي بدوره أثنى على الجهود والعمل المُقام في كفر قرع، حيث أردف قائلًا: كم يُثلج الصّدر الحضور الهائل والإبداعات الّتي تقدّم في هذه البلدة، وتمنّى استمراريّة دائمة لهذا العمل، كما وبيّنَ مدى أهميّة هذا المشروع في وسطنا العربيّ والّذي يصُب في خدمة طلّابنا.

بعدها كان عرضًا تراثيًّا، شعبيًّا وفنيًّا لنُخبة من طلّاب فرقة الدّبكة بقيادة المدرّب أوس عسلي، ومن بعدِها كان عرضًا راقيًا وهادئًا لطالبات البالية بقيادة المدرّبة زريتا وختامًا كان عرضًا مميّزًا ومبدعًا بكلّ ما تحوي الكلمة من معنى لطالبات الزّومبا لفرق الكبار بقيادة المدربة فاطمة مصاروة.

وبعد العُروضات الجماعيّة، والّتي استمتع بها كافّة الحضور كان هنالك تجوال وتنقّل في المعرض لمُعاينة صنيع ونِتاج العمل الطّلابيّ ضمن قسم من الدورات المُقامة في المشروع كعرضٍ لعملهم مثل مجموعات الطّبّاخ الصّغير، سحر العلوم، الحياكة، تصميم الاكسسوارات، التّطريز، الرّسم، حفر على الخشب، عجينة ورق، الشّطرنج، المهندس الصّغير، الطّبيب الصّغير، تنس طاولة، تنس أرضيّ فنّ الجداريات والتّفكير الحسابيّ.

محمد عسلي مدير قسم الرياضة والشباب اشار أنّ الأمسية لاقت استحسان واعجاب الأهالي، الطّلّاب، والحضور المشارك ، مثنيا على الأعمال الّتي تُقام وتقدّم للطّلّاب ضمن مشروع تحدّيات وذلك بفضل الرعاية والدعم السخي والتشجيع الكبير من المحامي حسن محمد عثامنة رئيس المجلس المحلي ، واعدا بان يستمر المجلس المحلي بجهوده بتنظيم ورعاية مثل هذه المشارع والفعاليات لما فيها فائدة لجمهور الشباب والشبيبة.