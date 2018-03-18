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أخبار محاكم وجنائيات أمر حظر نشر حول تفاصيل جريمة قتل الشاب ربيع فريج من كفرقاسم

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المثلث الشمالي أمر حظر نشر حول تفاصيل مقتل ربيع فريج
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أمر حظر نشر حول تفاصيل جريمة قتل الشاب ربيع فريج من كفرقاسم

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موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2018-03-18 13:09:26 A A

أفاد الناطق بلسان الشرطة للإعلام العربي وسيم بدر أنّه: "أصدرت محكمة الصلح في ريشون لتسيون أمر حظر نشر حول أي من تفاصيل التحقيقات أو بيانات أو هوية مشتبهين في قضية مقتل الشاب ربيع فريج (29 عامًا) والذي قتل أمس السبت في كفرقاسم" وفقًا للبيان. 


الشاب المرحوم ربيع فريج

 

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