أمر حظر نشر حول تفاصيل جريمة قتل الشاب ربيع فريج من كفرقاسم
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أفاد الناطق بلسان الشرطة للإعلام العربي وسيم بدر أنّه: "أصدرت محكمة الصلح في ريشون لتسيون أمر حظر نشر حول أي من تفاصيل التحقيقات أو بيانات أو هوية مشتبهين في قضية مقتل الشاب ربيع فريج (29 عامًا) والذي قتل أمس السبت في كفرقاسم" وفقًا للبيان.
الشاب المرحوم ربيع فريج
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