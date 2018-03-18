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أخبار عربية وعالمية الانتخابات الروسية لم تمر دون فضيحة: أحد المرشحين ينتهك القانون أمام الكاميرات

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الانتخابات الروسية لم تمر دون فضيحة
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الانتخابات الروسية لم تمر دون فضيحة: أحد المرشحين ينتهك القانون أمام الكاميرات


عدسات الكاميرات تصور ورقة الاقتراع 

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موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة (تصوير: Reuters)
نشر: 2018-03-18 18:57:53 A A

أفادت مصادر روسية أنّ: "زعيم الحزب الديمقراطي الليبرالي في روسيا فلاديمير جيرينوفسكي قد ارتكب انتهاكا، خلال إدلائه بصوته في انتخابات الرئاسية الروسية في موسكو".

وتابعت المصادر: "قام جيرينوفسكي خلال تصويته في المركز المحدد له للإقتراع بانتهاك واضح للقانون إذ وضع إشارة بجانب الاسم الذي اختاره وكشفه للكاميرا حيث ظهر لمن ذهب صوته. وكان بإمكان الصحفيين أن يروا بسهولة أن جيرينوفسكي قد صوت لنفسه. وأكّد المرشح للرئاسة: "ليس لدي ما أخفيه، فهذه هي إرادة الشعب".

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