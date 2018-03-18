اغلاق
اغلاق
أخبار محليات الجيش: إحباط محاولة حفر نفق من قطاع غزة الى اسرائيل في منطقة كرم ابو سالم

أخبار

قطاع غزة الجيش: إحباط محاولة لإستئناف حفر نفق من قطاع غزة
انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement

الجيش: إحباط محاولة حفر نفق من قطاع غزة الى اسرائيل في منطقة كرم ابو سالم

 

حملات ربيع 2018.. بدكو تسافروا وتغيروا جو؟ اضغطوا هنا بما أنه الربيع على الابواب وهو الفصل المريح.. ما عليكو سوى.. للتفاصيل اضغطوا هنا.. احنا
موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2018-03-18 11:36:21 A A

افاد افيخاي ادرعي - الناطق بلسان الجيش الاسرائيلي في بيانٍ عممه على وسائل الإعلام:"أحبط جيش الدفاع الليلة الماضية محاولة من قبل منظمة حماس الإرهابية لتجديد مسار نفق هجومي في منطقة كرم شالوم.  خلال الجهود العملياتية والاستخباراتية والتكنولوجية لاكتشاف واحباط الأنفاق الإرهابية المستمرة منذ معركة الجرف الصامد والتي تم تكثيفها في الأشهر الست الأخيرة تم رصد محاولة من قبل منظمة حماس لتجديد مسار نفق قديم". 


واضاف ادرعي:"لقد تم احباط هذه المحاولة من خلال أعمال هندسية داخل إسرائيل. بحيث تم اكتشاف هذه المحاولة بشكل مسبق ولذلك لم تشكل تهديدًا على سكان المنطقة. ان قوات جيش الذفاع موجودة في درجة عالية من اليقظة وتتحرك لاكتشاف محاولات إرهابية متنوعة. غير ان سلسلة النجاحات الميدانية في المجال التحت أرضي تستند الى قدرات تكنولوجية واستخبارية وعملياتية وسنواصل الجهود لاكتشاف أنفاق ارهابية وإحباطها في كل مكان وزمان".
وتابع:"تستثمر حماس موارد هائلة في المجال التحت أرضي وتحفر الأنفاق الارهابية بدلًا من استثمار هذه الموارد في قطاع غزة ومنح الرفاهية لسكانها. محاولة تجديد مسار النفق تثبت ان حماس تواجه صعوبة في الإدراك ان الاستثمار في مشروع الانفاق يذهب في مهب الريح ولذلك تواصل إنفاق الأموال المطلوبة لرفاهية سكان القطاع. لقد تحركت قوات جيش الدفاع داخل الأراضي الإسرائيلية لحماية سكان إسرائيل وسيادتها. لا توجد أي نية لتدهور الأوضاع ولكننا جاهزون لجميع السيناريوهات. بالإضافة الى ذلك تم استهداف بنية تحية تحت أرضية إضافية لحماس خلال ساعات الليلة الماضية في وسط قطاع غزة في إطار الجهود المتبعة لاحباط مشروع الانفاق الإرهابية من قطاع غزة وردًّا على حوادث زرع العبوات الناسفة بالقرب من الجدار الأمني. منظمة حماس الإرهابية تتحمل المسؤولية لكل ما يجري في قطاع غزة".

 

 

انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
لارسال مواد واخبار لموقع العرب عبر البريد:
alarab@alarab.com
الأكثر قراءة
1 كفرقرع: افتتاح متنزه الابتدائية أ للعلوم والابداع | [2600 قراءة]
2 الزواج المدني هو حق انساني: كرستينا قبطي | [2600 قراءة]
3 تفجير عبوة ناسفة على حدود غزة | [2600 قراءة]
4 الغوطة تحتضر.. أكثر من 30 قتيلًا في قصف جوّي | [2600 قراءة]
5 ترشيحا: ملثم يطلق النار على شاب داخل محل اراجيل | [2600 قراءة]
الاكثر توصية ومشاركة في الفيسبوك
1 رام 1500 موديل 2019 تنطلق | [0 مشاركة]
2 اصابة شاب إثر تعرضه لحادث عمل في بيتح تكفا | [0 مشاركة]
3 صور من فرنسا: مهرجان الليمون الـ85 | [0 مشاركة]
4 افتتاح قسم علاج وجراحة القلب بمستشفى نهاريا | [0 مشاركة]
5 يارا تحطم الأرقام القياسية | [0 مشاركة]
خارطة الموقع
مناطق ومدن
اغاني mp3
افلام ومسلسلات
دراما رمضان 2017
ابراج 2017
alarabalarab