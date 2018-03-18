الجيش: إحباط محاولة حفر نفق من قطاع غزة الى اسرائيل في منطقة كرم ابو سالم

افاد افيخاي ادرعي - الناطق بلسان الجيش الاسرائيلي في بيانٍ عممه على وسائل الإعلام:"أحبط جيش الدفاع الليلة الماضية محاولة من قبل منظمة حماس الإرهابية لتجديد مسار نفق هجومي في منطقة كرم شالوم. خلال الجهود العملياتية والاستخباراتية والتكنولوجية لاكتشاف واحباط الأنفاق الإرهابية المستمرة منذ معركة الجرف الصامد والتي تم تكثيفها في الأشهر الست الأخيرة تم رصد محاولة من قبل منظمة حماس لتجديد مسار نفق قديم".



واضاف ادرعي:"لقد تم احباط هذه المحاولة من خلال أعمال هندسية داخل إسرائيل. بحيث تم اكتشاف هذه المحاولة بشكل مسبق ولذلك لم تشكل تهديدًا على سكان المنطقة. ان قوات جيش الذفاع موجودة في درجة عالية من اليقظة وتتحرك لاكتشاف محاولات إرهابية متنوعة. غير ان سلسلة النجاحات الميدانية في المجال التحت أرضي تستند الى قدرات تكنولوجية واستخبارية وعملياتية وسنواصل الجهود لاكتشاف أنفاق ارهابية وإحباطها في كل مكان وزمان".

وتابع:"تستثمر حماس موارد هائلة في المجال التحت أرضي وتحفر الأنفاق الارهابية بدلًا من استثمار هذه الموارد في قطاع غزة ومنح الرفاهية لسكانها. محاولة تجديد مسار النفق تثبت ان حماس تواجه صعوبة في الإدراك ان الاستثمار في مشروع الانفاق يذهب في مهب الريح ولذلك تواصل إنفاق الأموال المطلوبة لرفاهية سكان القطاع. لقد تحركت قوات جيش الدفاع داخل الأراضي الإسرائيلية لحماية سكان إسرائيل وسيادتها. لا توجد أي نية لتدهور الأوضاع ولكننا جاهزون لجميع السيناريوهات. بالإضافة الى ذلك تم استهداف بنية تحية تحت أرضية إضافية لحماس خلال ساعات الليلة الماضية في وسط قطاع غزة في إطار الجهود المتبعة لاحباط مشروع الانفاق الإرهابية من قطاع غزة وردًّا على حوادث زرع العبوات الناسفة بالقرب من الجدار الأمني. منظمة حماس الإرهابية تتحمل المسؤولية لكل ما يجري في قطاع غزة".