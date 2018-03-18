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أخبار محاكم وجنائيات المحكمة المركزية تصدر امرًا يمنع مجلس دالية الكرمل ومجمع المياه من التوقيع على اي اتفاقية

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حيفا والمنطقة أمر يمنع مجلس الدالية ومجمع المياه بالتوقيع على اي اتفاقية
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المحكمة المركزية تصدر امرًا يمنع مجلس دالية الكرمل ومجمع المياه من التوقيع على اي اتفاقية

جاء في البيان:

المحكمة المركزية في حيفا، أصدرت اليوم امرًا يمنع المجلس المحلي دالية الكرمل ومجمع المياه موتسكين من التوقيع على عقد مجمع المياه حتى جلسة المحكمة في تاريخ 22.03.2018

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من: سليمان حلبي - مراسل موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2018-03-18 10:56:06 A A

وصلنا من اللجنة الشعبية ضد الدخول للمجمع انها حصلت على امر مانع لقرار مجلس دالية الكرمل يقضي بتجميد القرار. جاء في بيان اللجنة: " اللجنه الجماهرية للتصدي لمجمع المياه في الكرمل، الى أهالي البلد الكرام، نعلمكم بهذا ان الالتماس الذي قدمته اللجنة ممثلة بأعضاء المجلس المحلي: 1. مرزوق قدور 2. هاني حديد 3. رفيق بصيص الى المحكمة المركزية في حيفا، أصدرت اليوم امرًا يمنع المجلس المحلي دالية الكرمل ومجمع المياه موتسكين من التوقيع على عقد مجمع المياه حتى جلسة المحكمة في تاريخ 22.03.2018. سوف نستمر باعلامكم بكل القرارات والإجراءات المستقبلية، متكلين على الله وعلى دعمكم ونخوتكم المعروفية الاصيلة" إلى هنا نصّ البيان.

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