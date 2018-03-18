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إصابة مسؤول في بلدية طبريا بعد إلقاء زجاجة عليه

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نشر: 2018-03-18 09:44:41 A A
أفاد الناطق بلسان الشرطة أنّه: "الليلة الماضية، تعرّض مسؤول كبير في بلدية طبريا للاعتداء أثناء وجوده في منزل في المدينة لأداء واجب العزاء، ومن خلال التحقيقات يتضح أنّه خلال أداء واجب العزاء في المدينة ألقى مشتبه (57 عامًا) من سكان طبريا زجاجة بلاستيكية على مسؤول البلدية الذي أصيب في كتفه وأحيل للعلاج في المستشفى، هوية المشتبه معروفة لدى الشرطة، وبعد فترة قصيرة من استلام الشكوى في مركز الشرطة شرع الأفراد بالبحث عن المشتبه ولا زالت خلفية هذه الحادثة غير واضحة" وفقًا للبيان.
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