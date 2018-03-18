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أخبار عربية وعالمية إجلاء أكثر من 5 آلاف مدني عن الغوطة الشرقية بعد نزوح عشرات الآلاف خلال الأيام الماضية

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إجلاء أكثر من 5 آلاف مدني عن الغوطة الشرقية
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إجلاء أكثر من 5 آلاف مدني عن الغوطة الشرقية بعد نزوح عشرات الآلاف خلال الأيام الماضية

ماما.. بدك فيديو اغنية اهداء من طفلك بيوم عيدك؟ بما انه قرب عيد الام.. شو رايكو انه تهدوا.. اغنية خاصة من طفلك..
موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة (تصوير: Reuters)
نشر: 2018-03-20 19:36:35 A A

أفادت مصادر اليوم الأحد انّه: "تمّ إجلاء أكثر من 5000 مدني عن بلدات الغوطة الشرقية عبر الممر الإنساني في قرية حمورية منذ صباح اليوم. وجاء في بيان المركز الروسي: "خرج أكثر من خمسة آلاف مدني من بلدات الغوطة الشرقية منذ صباح اليوم الأحد عبر الممر الإنساني في قرية حمورية".


إجلاء أكثر من 5000 مدني اليوم الاحد

هذا ويشار إلى أنّه شهد معبر حمورية الإنساني أمس السبت خروج 30732 مدنيا معظمهم من النساء والأطفال، نزحوا عن بلدات عربين وحمورية وسقبا وحزة. كما أشار المركز في وقت سابق إلى أن معبر مخيم الوافدين شهد أمس خروج 272 مدنيا منهم 137 طفلا ليبلغ العدد الإجمالي للذين عبرو هذا الممر من 28 شباط الماضي لغاية الآن 1328 مدنيا. الإعلام الحربي بدوره، أفاد باستمرار سريان هدنة حرستا في الغوطة الشرقية لمدة 24 ساعة، والتي تمّ الإعلان عنها أمس السبت لإتاحة خروج المدنيين عبر معبر الموارد المائية. 

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