لقاء عربي يهودي في عارة لتعزيز التعايش المشترك



من الفعاليات

عبر المشاركون في الفعاليات من عربا ويهودا عن مدى إعجابهم وتقديرهم لمثل هذه الفعالية شاكرين كل من عمل وساهم في إنجاح الفعالية

بمبادرة حركة نساء يصنعن السلام وبالتعاون مع مجلس محلي عارة عرعرة اقيم يوم أمس السبت في قاعة تل المرح في عارة لقاء عربي يهودي لتعزيز التعايش العربي - اليهودي في المنطقة ، بمشاركة حشد كبير من الناشطين والفاعلين عربا ويهودا اضافة للمحامي مضر يونس رئيس مجلس محلي عارة عرعرة وايلان سديه رئيس المجلس الإقليمي منشه.



هذا وجاءت هذه المبادرة لتعزيز لغة الحوار والتعايش المشترك ما بين المجتمعين العربي واليهودي. وشملت المبادرة على مجموعة غنية من الفعاليات والنشاطات والتي هدفت لنشر السلام والاحترام ما بين المجتمعي العربي واليهودي.



هذا وعبر المشاركون في الفعاليات من عربا ويهودا عن مدى إعجابهم وتقديرهم لمثل هذه الفعالية شاكرين كل من عمل وساهم في إنجاح الفعالية مؤكدين على ضرورة تنشيط مثل هذه الفعاليات من اجل نشر السلام والتعايش المشترك ما بين الشعوب.

وداد زيد ممثلة حركة نساء يصنعن السلام قدمت شكرها لكل من حضر وشارك في الفعالية مشيرة الى ان الفعالية لاقت حضورا واسعا ومشاركة فعالة من قبل كل من حضر ، واضافت وداد زيد بالقول : لقد بادرنا لهذه الفعالية بالذات في عارة من اجل تغيير النظرة المغلوطة للوسط اليهودي عن منطقة وادي عارة من خلال دعوتهم للحضور وزيارة بلداننا في وادي عارة لنؤكد للجميع اننا نحمل رسالة سلام ومحبة واحترام وراية العيش المشترك ، وكلي امل ان ساهمت هذه الفعالية في تحقيق هدفها بتنشيط الحراك لتعزيز التعايش والسلام ما بين المجتمعين العربي واليهودي.