الجيش: اعتقال عبد الحكيم عاصي منفّذ عملية الطعن في أريئيل التي أسفرت عن مقتل مستوطن



الفيديو من تصوير الجيش خلال اعتقال المشتبه بارتكاب عملية الطعن

أفاد الناطق بلسان الجيش الاسرائيلي أنّه: "تمكنت قوات الأمن الليلة الماضية من القبض على عبد الحكيم عاصي منفذ عملية الطعن في مفرق أريئل في الخامس من شباط 2018، والتي أدت الى مقتل مواطن إسرائيلي. تمّ اعتقاله في مدينة نابلس حيث أصيب وتلقى العلاج الطّبي من قبل قوات الامن. كما تم اعتقال عدد من المطلوبين المشتبه فيهم بتقديم المساندة لارتكاب الاعتداء. لقد جرت عملية الإعتقال في إطار الجهود المشتركة أقوات الأمن منذ ارتكاب الاعتداء للقبض عليه".



منفذ عملية الطعن عبد الحكيم عاصي

وأضاف بيان الشرطة: "خلال الشهر الاخير تم تعزيز القوات واعتقال مطلوبين بمساندة المهرب بالاضافة الى نشاطات استخبارية كبيرة مكشوفة وسرية لجهاز الأمن العام والجيش الاسرائيلي في المحيط. ستواصل قوات الأمن العمل للحفاظ على أمن سكان إسرائيل ولإحباط النشاطات المختلفة" إلى هنا نصّ البيان.

هذا ويشار إلى أنّ منفذ عملية الطعن، بالقرب من اريئيل والتي اسفرت عن مقتل مستوطن، هو عبد الحكيم عاصي (19 عاما) ويحمل الهوية الاسرائيلية ومن سكان مدينة تل ابيب-يافا، حيث ان والدته عربية إسرائيلية من سكان مدينة الناصرة ووالده من منطقة نابلس".



من مكان عملية الطعن



الصور التالية من تصوير الجيش:

