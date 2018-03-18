اندلاع حريق داخل سيارة في طوبا الزنغرية

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أفاد المركز والمتحدث باسم سلطة الاطفاء والانقاذ كايد ظاهر أنّه: "اندلع حريق داخل سيارة في بلدة طوبا الزنغرية، طواقم اطفاء وانقاذ عملت على اخماد الحريق ومنع انتشاره للمنزل الموجود بمحاذاة الحريق، ولم يبلغ عن اصابات ويجري تحقيق لمعرفة اسباب اندلاع الحريق" وفقًا للبيان.