حيفا والمنطقة مصرع شاب (25 عامًا) غرقًا قرب ميناء حيفا
مصرع شاب (25 عامًا) غرقًا قرب ميناء حيفا
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أفاد الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء أنّه: "استلم مركز نجمة داوود الحمراء في منطقة الكرمل بلاغًا قرابة الساعة 04:28 حول العثور على شاب (25 عامًا) وهو فاقد وعيه بعد تعرّضه للغرق وتمّ إحضاره لنقطة التقاء مع طاقم نجمة داوود الحمراء في ميناء حيفا، وجميع المحاولات بإنعاشه باءت بالفشل وتمّ إقرار وفاته" وفقًا للبيان.
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