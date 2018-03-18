اغلاق
اغلاق
أخبار محليات مصرع شاب (25 عامًا) غرقًا قرب ميناء حيفا

أخبار

حيفا والمنطقة مصرع شاب (25 عامًا) غرقًا قرب ميناء حيفا
انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement

مصرع شاب (25 عامًا) غرقًا قرب ميناء حيفا

حملات ربيع 2018.. بدكو تسافروا وتغيروا جو؟ اضغطوا هنا بما أنه الربيع على الابواب وهو الفصل المريح.. ما عليكو سوى.. للتفاصيل اضغطوا هنا.. احنا
موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2018-03-18 08:00:46 A A

أفاد الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء أنّه: "استلم مركز نجمة داوود الحمراء في منطقة الكرمل بلاغًا قرابة الساعة 04:28 حول العثور على شاب (25 عامًا) وهو فاقد وعيه بعد تعرّضه للغرق وتمّ إحضاره لنقطة التقاء مع طاقم نجمة داوود الحمراء في ميناء حيفا، وجميع المحاولات بإنعاشه باءت بالفشل وتمّ إقرار وفاته" وفقًا للبيان.

 

انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
لارسال مواد واخبار لموقع العرب عبر البريد:
alarab@alarab.com
الأكثر قراءة
1 اعتقال مشتبهين من نحف بسرقة هاتف نقّال | [3900 قراءة]
2 صور وفيديو: الجيش الإسرائيلي يشن حملة في برطعة | [2600 قراءة]
3 كفرقرع: افتتاح متنزه الابتدائية أ للعلوم والابداع | [2600 قراءة]
4 الزواج المدني هو حق انساني: كرستينا قبطي | [2600 قراءة]
5 تفجير عبوة ناسفة على حدود غزة | [2600 قراءة]
الاكثر توصية ومشاركة في الفيسبوك
1 رام 1500 موديل 2019 تنطلق | [0 مشاركة]
2 اصابة شاب إثر تعرضه لحادث عمل في بيتح تكفا | [0 مشاركة]
3 صور من فرنسا: مهرجان الليمون الـ85 | [0 مشاركة]
4 افتتاح قسم علاج وجراحة القلب بمستشفى نهاريا | [0 مشاركة]
5 يارا تحطم الأرقام القياسية | [0 مشاركة]
خارطة الموقع
مناطق ومدن
اغاني mp3
افلام ومسلسلات
دراما رمضان 2017
ابراج 2017
alarabalarab