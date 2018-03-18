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السلطات المحلية اخبار المجالس رئيس بلدية كفرقاسم: لم يعد امامنا سوى التعاون مع الشرطة للكشف عن المجرمين ومحاربة العنف

السلطات المحلية

المثلث الشمالي رئيس بلدية كفرقاسم: لم يعد امامنا سوى التعاون مع الشرطة
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رئيس بلدية كفرقاسم: لم يعد امامنا سوى التعاون مع الشرطة للكشف عن المجرمين ومحاربة العنف


المحامي عادل بدير: 

اليوم بعد جنازة ضحية الجريمة سنعقد اجتماع وسنتخذ الخطوات اللازمة

يجب ان تعمل الشرطة جاهدة في سبيل التوصل لمن يقف وراء فوضى السلاح والقتل

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من: منى عرموش - مراسلة موقع العرب وصحيفة كل العرب
نشر: 2018-03-18 07:48:10 A A

اعرب رئيس بلدية كفرقاسم المحامي عادل بدير عن استنكاره الشديد جراء حادثة جريمة مقتل الشاب ربيع فريج (29 عامًا) الذي قتل يوم امس السبت رميا بالرصاص على يد مجهولين في مركز البلدة، وبالتحديد في المكان الذي قتل فيه شقيقه سليمان قريج (39 عاما) قبل نحو عام.

وقال بدير: "نأسف لوقوع مثل هذه الجرائم والعنف المستشري. في كفرقاسم وقعت عدة جرائم دون الكشف عن هوية الجناة، وعليه يجب ان تعمل الشرطة جاهدة في سبيل التوصل لمن يقف وراء فوضى السلاح والقتل".

ثم قال: "لا بد من الإشارة باننا قمنا بكافة الخطوات من مظاهرات ومسيرات وبرامج توعية وغيرها، لكن العنف ما زال مستمرا، لهذا السبب ارى انه لم يعد امامنا سوى ان يتعاون السكان مع الشرطة للكشف عن هوية الفاعلين دون اي خوف او تردد، وانا سأكون او من يخطو هذه الخطوة في حال وكانت لدي معلومات عن اشخاص ارتكبوا حوادث اجرامية". كما قال:" اليوم بعد جنازة ضحية الجريمة سنعقد اجتماع وسنتخذ الخطوات اللازمة". 

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