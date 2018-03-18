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فنانين فن عربي سيرين عبد النور ترزق بطفلها كريستيانو: نشكر الله

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سيرين عبد النور ترزق بطفلها كريستيانو: نشكر الله
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سيرين عبد النور ترزق بطفلها كريستيانو: نشكر الله

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موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2018-03-18 08:00:46 A A

تابع الكثير من رواد مواقع التواصل مراحل حمل الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور بطفلها الثاني كريستيانو وما رافقها من استعدادات ليُبصر الصغير النور وينضمّ إلى عائلتها المؤلفة منها ومن زوجها فريد رحمة وابنتها البكر تاليا.


أطفال سيرين عبد النور

ونشرت عبدالنور يوم أمس صورة في حسابها على إنستجرام وبشّرت فيها متابعيها بأنّها وضعت طفلها، فظهر جزء من المولود مع شقيقته تاليا. وعلّقت عبدالنور: "نشكر الله". وكانت أول الزائرات لها في المستشفى الفنانة نجوى كرم والتي علّقت على صورة جمعتهما في المستشفى: "الحمدلله عالسلامة أختي ألف مبروك وانشالله بيعيش بالسلام والعز".

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