صناديق الاقتراع تفتح أبوابها: 112 مليون روسي ينتخبون رئيسا لبلادهم وتوقّعات بفوز بوتين



بدء الانتخابات الروسية

فتحت مراكز الاقتراع أبوابها في الساعة الثامنة من صباح اليوم الأحد، لاستقبال الناخبين حتى الساعة الثامنة مساء لاختيار رئيس للبلاد لفترة رئاسية حتى عام 2024.



الروس ينتخبون رئيسا لبلادهم



وبدأت 194 دائرة انتخابية عملها في منطقة كامتشاتكا، في 37 مركزا منهم سيتم التصويت باستخدام منظومات التعامل مع بطاقات التصويت، ووفقا للجنة الانتخابات الإقليمية، تم تسجيل حوالي 230 ألف ناخب في المنطقة. ويبلغ عدد المراكز الانتخابية في عموم روسيا نحو 97 ألف مركز، فيما يبلغ مجملها في موسكو 3620 مركز اقتراع.

ومن الجدير بالذكر أنه يتنافس في الانتخابات الرئاسية الروسية ثمانية مرشحين يتم إدراج أسمائهم على ورقة الاقتراع وفق الأبجدي: سيرغي بابورين عن "الاتحاد الشعبي الروسي"، ورجل الأعمال بافل غرودينين عن الحزب الشيوعي الروسي، والقومي فلاديمير جيرينوفسكي عن الحزب "الليبرالي الديموقراطي الروسي" والرئيس الحالي فلاديمير بوتين (مستقل)، والمرشحة الليبرالية كسينيا سوبتشاك عن حزب" المبادرة المدنية"، ومكسيم سورايكين عن "شيوعيي روسيا"، والمفوض المعني بحماية حقوق رجال الأعمال في روسيا بوريس تيتوف عن "حزب النمو"، وغريغوري يافلينسكي عن حزب "يابلوكو" الليبرالي.

ويحق التصويت في الانتخابات لأي مواطن من روسيا الاتحادية، بلغ الـ 18 من عمره وبكامل قواه العقلية، ومن غير الموجودين في السجن بقرار من المحكمة.

وحسب معطيات لجنة الانتخابات المركزية، تم تسجيل 111 مليونا و425 ألفا و443 ناخبا داخل الأراضي الروسية وخارجها، يحق لهم التصويت. هذا وسيعمل أكثر من 115 ألف عنصر من فرق الإنقاذ وحوالي 19 ألف قطعة من المعدات على ضمان أمن سير الانتخابات الرئاسية في كافة أنحاء البلاد.

ويرتقب أن يفوز بوتين الذي يحكم روسيا منذ أكثر من 18 عاما، سواء كرئيس حكومة أو كرئيس للبلاد، بولاية رابعة الأحد يتسلم من خلالها رئاسة البلاد حتى عام 2024، إلا في حال حصول مفاجأة كبيرة.