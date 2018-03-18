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أخبار محليات حالة الطقس: أجواء جافة ومغبرّة مع ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة

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حالة الطقس: أجواء جافة ومغبرّة
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حالة الطقس: أجواء جافة ومغبرّة مع ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة


صورة توضيحيّة

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موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير: ThinkStock)
نشر: 2018-03-18 08:00:46 A A

أفاد الراصد الجوي اليوم الاحد أنّه: "يكون الجو غائماً جزئياً وحاراً نسبياً وجافاً ومغبراً ، حيث يطرأ ارتفاع ملحوظ على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 9 درجات مئوية، والرياح جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احياناً والبحر خفيف ارتفاع الموج .

هذه الليلة تكون الأجواء غائمة جزئياً الى صافية ودافئة ومغبرة ،وتكون الرياح جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الاثنين 2018/03/19: يكون الجو حاراً وجافاً ومغبراً، ويطرأ ارتفاع اخر على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 11 درجات مئوية، والرياح جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

الثلاثاء 2018/03/20: يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف وربيعياً ولطيفاً، حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة مع بقائها اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

الاربعاء2018/03/21: يكون الجو صافياً بوجه عام وحاراً نسبياً وجافاً ، حيث يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 7 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احياناً والبحر خفيف ارتفاع الموج . 

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