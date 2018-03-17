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أخبار محليات الشرطة: مجهولون يرشقون القطار الخفيف بالحجارة قرب شعفاط

أخبار

القدس والقضاء الشرطة: مجهولون يرشقون القطار الخفيف بالحجارة قرب شعفاط
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الشرطة: مجهولون يرشقون القطار الخفيف بالحجارة قرب شعفاط

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موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2018-03-17 23:18:04 A A


 قال المتحدث باسم الشرطة لوسائل الاعلام العربية:"مساء اليوم وصل الشرطة بلاغ بحسبه رشق القطار الخفيف في القدس بمقربة من شعفاط، بالحجارة. هذا وكما، لم تسجل اصابات، لكن تضررت احدى نوافذ وباب القطار. افراد الشرطة وصلوا الى المكان وباشروا في عمليات تمشيط واسعة للعثور على الجناه".

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