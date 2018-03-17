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أخبار محاكم وجنائيات شعب: اصابة فتى (17 عاما) بجراح متوسطة بعد تعرضه للطعن

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شعب: اصابة فتى (17 عاما) بجراح متوسطة بعد تعرضه للطعن
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شعب: اصابة فتى (17 عاما) بجراح متوسطة بعد تعرضه للطعن

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موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2018-03-17 22:41:40 A A

افاد المتحدث باسم مركز حيان الطبي:" طاقم حيان للعلاج المكثف قام، مساء السبت، بتقديم العلاج لشاب يبلغ من العمر (17 عاما) بعد تعرضه للطعن بقرية شعب حيث وصفت اصابته بالمتوسطة وتم نقله الى غرفة العلاج المكثف في مستشفى نهاريا لاستكمال العلاج".

 

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