نجاح منقطع النظير لليوم المفتوح في ثانوية العلوم والتثقيف الزراعي بالرامة

في مبادرة رائعة من إدارة المدرسة فقد تم الاعتماد على الطلاب لقيادة بعض البرامج لخلق الثقة داخل نفوسهم وتعليمهم مهارات القيادة



استمرارا لتميزها التربوي والتعليمي على مستوى مدارس المنطقة، نظمت ثانوية العلوم والتثقيف الزراعي يوما مفتوحا مميزا للسنة الثانية على التوالي، شارك فيه اهال وطلاب من قرية الرامة والبلدات المجاورة لها، حيث جاء برنامج اليوم المفتوح محققا للأهداف التربوية والعلمية التي رسمتها المدرسة على مدار سنوات للنهوض بمجتمعنا.



وفي مبادرة رائعة من إدارة المدرسة فقد تم الاعتماد على الطلاب لقيادة بعض البرامج لخلق الثقة داخل نفوسهم وتعليمهم مهارات القيادة.

استقبل الزائرين في هذا اليوم طواقم المدرسة المختلفة من معلمين وموظفين، وعدد من طلاب المدرسة.ورحبت مديرة المدرسة المربية انعام داود في بداية كلمتها بالأهالي وقدمت الشكر للجنة الأولياء على تعاونها الدائم وللمعلمين والعاملين على تفانيهم من اجل انجاح هذا اليوم. وقد تضمنت كلمة المديرة محاضرة شيقة في موضوع التوجيه المهني واختيار التخصص الملائم لقدرات الطالب وميوله.كذلك عرضت عليهم البرامج التعليمية المتنوعة والفعاليات اللامنهجية العديدة والتي تهدف الى صقل شخصية الطالب وتجهيزه للانخراط في المجتمع .بعد ذلك دعت مديرة المدرسة رئيس لجنة الأولياء الأستاذ خالد الاسدي لإلقاء كلمته وقد تطرق رئيس لجنة الأولياء الى المناخ التعليمي الدافئ للمدرسة، والطرق التعليمية الحديثة التي تتبعها المدرسة، وأكد أن ثانوية العلوم والتثقيف الزراعي الرامة تعتبر أفضل مدرسة في المنطقة لما تقدمة لطلابها من تنوع في التخصصات، كما وتضم أفضل كادر مهني.



بعد ذلك تم عرض حوار بين مستشارة المدرسة المربية عبير بشارة ومجموعة من الطلاب. الفقرة التالية كانت عرض دبكة لطالبات من المدرسة برفقة المعلمة جيهان شاهين.القسم الثاني من البرنامج تضمن جولة ارشادية في المدرسة حيث تعرف الاهالي والطلاب من خلالها على مرافق المدرسة المختلفة وفروعها التعليمية المتنوعة، الأمر الذي نال استحسان الحضور من أهل وطلاب.واطلع الاهل على الإمكانيات البنيوية والتجهيزات الحديثة، التي جعلت من المدرسة إحدى أكبر واهم المدارس في المنطقة.