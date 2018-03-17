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أخبار محليات جمعية انماء في يوم الاعمال الخيرية في مدينة الناصرة

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الناصرة والقضاء جمعية انماء في يوم الاعمال الخيرية في مدينة الناصرة
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جمعية انماء في يوم الاعمال الخيرية في مدينة الناصرة

 تحدث زاهي زيد كيلاني مركز المشروع في جمعية انماء، ان يوم الأعمال الخيرية هو يوم تشجيع روح العمل الاجتماعي والتطوعي والعطاء من اجل المجتمع، وهو بمثابة تجديد العهد وموصلة الطريق الذي نقوم به 

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موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2018-03-17 19:38:06 A A

منذ الصباح وعلى امتداد شارع بولص السادس في مدينة الناصرة انتشرت مجموعات انماء الشبابية التطوعية، يحذوهم الامل والنشاط والعمل في حيوية وهمة عالية وانتماء وعطاء لا محدود كانت الصبايا والشباب يرتدون البلوزة البيضاء، وكل في مكانه وعمله في ورشة عمل مميزة يدهنون ويزرعون وينظفون مدينتهم ، مستغليين هذه المناسبة الخيرية الطيبة في اجواء ربيعية من شهر اذار شهر المناسبات والاعياد .

 


حيث تحدث زاهي زيد كيلاني مركز المشروع في جمعية انماء، ان يوم الأعمال الخيرية هو يوم تشجيع روح العمل الاجتماعي والتطوعي والعطاء من اجل المجتمع، وهو بمثابة تجديد العهد وموصلة الطريق الذي نقوم به عبر المشاريع التطوعية التي تتميز بها جمعية انماء على مدار العام ضمن مجموعاتها التطوعية الشبابية التي تضع نصب اعينها وعملها في استغلال الطاقات الشبابية الهائلة في عمل ذات قيم ومفاهيم ثقافية وتربوية، تضع الشباب امام مسؤلياتهم ومهامهم ليكون جزء حي وفاعل في المجتمع ، كما وان هذه النشاطات والفعاليات كانت وما زالت أحد أهم الجوانب الإنسانيّة والأخلاقيّة التي تُرّسخ في أعماق شبابنا قيمة العطاء والانتماء والمحبة ، وتعمل على ابتعادهم عن العنف وكل جميع الجوانب السلبية التي يتعرض لها الشباب والمجتمع .
وتقدم الكيلاني بجزيل الشكر والتقدير لك المشاركين والقائمين على هذا البرنامج في جمعية الروح الطيبة وبلدية الناصرة وجميع المتطوعين الذين اعطوا من وقتهم ومن جهودهم في اعمال عظيمة وضخمة متعددة تحمل رسالة وقيم نبيلة توجت بجميع الفعاليات والنشاطات المجتمعية في يوم الاعمال الخيرية. 

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