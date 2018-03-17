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أخبار محليات أهالي الطيبة يطالبون بوقف عمل اتّحاد المياه: مياهكم ملوثة واطفالنا ليسوا حقل تجارب

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المثلث الجنوبي أهالي الطيبة يطالبون بوقف عمل اتّحاد المياه
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أهالي الطيبة يطالبون بوقف عمل اتّحاد المياه: مياهكم ملوثة واطفالنا ليسوا حقل تجارب


فيديو- عبد الستار حاج يحيى

 

اقيمت المظاهرة امام مقر الإتحاد، ورفعوا شعارات التي تطالب بوقف عمل الشركة

عضو البلدية سامي ياسين:

سبق وان طالبنا البلدية بوقف عمل الشركة لكن لا حياة لمن تنادي

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من: منى عرموش - مراسلة موقع العرب وصحيفة كل العرب
نشر: 2018-03-17 18:28:39 A A

شارك ما يقارب 250 شخصا من سكان الطيبة في المظاهرة التي دعا اليها الناشط عبد الستار شاهين حاج يحيى، للمطالبة بوقف عمل اتحاد مياه وادي عارة، لأسباب عديدة ذكروا منها "تلويث المياه والأسعار الباهظة وسوء الخدمات التي تقدمها للسكان".

هذا وقد اقيمت المظاهرة امام مقر الإتحاد، ورفعوا شعارات التي تطالب بوقف عمل الشركة، والنداء لمواصلة النضال الشعبي في هذا الجانب. وقال عبد الستار شاهين حاج يحيى:" لن لن نقف مكتوفي الأيدي امام هذه الشركة. اليوم بدأنا بنضال شعبي، وقريبا سنقدم دعوى قضائية لتنفيذ مطلبنا الموحد، فمنذ ان دخلت الشركة اسعار المياه ارتفعت وتلوثت، لا سيما ان الطيبة لها ابار كثيرة ولسنا بحاجة لأي اتحاد مياه".

عضو البلدية سامي ياسين قال: "سبق وان طالبنا البلدية بوقف عمل الشركة لكن لا حياة لمن تنادي، وها نحن نتوجه من هنا باعادة النظر في هذا الملف كي ترحل الشركة عن الطيبة واهلها".

تعقيب الشركة
وبحسب تعقيب شركة اتحاد مياه وادي عارة "لا علاقة لنا بهذه الإدعاءات".

 

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