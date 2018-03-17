قصة ريم في بلاد المفاهيم

جلست ريم تقرأ كتاباً علمياً شيقاً عن الديناصورات ثم نامت فرأت حلماً رأت فيه انها في غابة وترتدي ملابس القدماء، ظلت ريم تجري في الغابة وهي سعيدة تشاهد حيوانات غريبة وطيوراً عجيبة.



صورة توضيحيّة



رأت ريم في الغابة غزالة كبيرة وأخري صغيرة، ورأت اشجاراً طويلة واخري قصيرة، وفجأة شاهدت ديناصوراً في مكان قريب وآخر في مكان بعيد، اقترب ديناصور من ريم ونظر اليها نظرة مرعبة، جرت ريم وجري الديناصور خلفها وكانت القرود تراقب ما يحدث من فوق الأشجار .

وفجأة اختبأت ريم خلف شجرة ضخمة وذهب الديناصور ليبحث عنها أمام صخرة عالية، رأي الديناصور ريم فعاد يطاردها من جديد ، جرت ريم فوقعت داخل حفرة عميقة ووقف الديناصور خارج الحفرة وهو يحاول الوصول إليها لكنه لم يستطع .

ظل الديناصور منتظراً بجوار الحفرة حتي غلبة النوم فنزلت القرود لتساعد ريم وتخرجها من الحفرة، فرحت القرود بإنقاذ ريم واعطوها ثمار الموز، ثم استيقظت ريم من نومها وهي تشكر الله أنها كانت تحلم ولم تكن في عصر الديناصورات .