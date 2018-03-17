سلطة الكاوبوي المبتكرة من مطبخنا..صحتين
المقادير
نصف كيلو مكرونة قواقع مسلوقة
شرائح - بيف بيكون
ربع كيلو لحم مفروم
ملعقة صغيرة - كمون
فلفل احمر مجفف مجروش
ملح وفلفل
كوب مايونيز
ربع كوب باربيكو صوص
2 ملعقة كبيرة مستردة
2 ملعقة كبيرة وسترشاير صوص
2 ملعقة صغرة هوت صوص
علبة ذرة صفراء مسلوقة
2 كوب طماطم شيري مقطعة بالنصف
نصف كوب جبنة شيدر مبشورة
نصف كوب بصل اخضر مفروم
صورة توضيحية
طريقة التحضير
1- يشوح البيف بيكون على درجة حرارة متوسطة حتى يصبح مقرمش لمدة 10 دقائق ثم يرفع جانبا
2- يوضع اللحم المفروم مكان البيف بيكون و يشوح لمدة 3 دقائق مع اافة لمح وفلفل و الكمون وا لفلفل الاحمر المجروش حتى ينضج تماما و يرفع جانبا
3- فى وعاء كبير يخلط المايونيز مع صوص الباربكيو و المستدرة و الوسترشاير صوص
4- يضاف اليه الهوت صوص و يقلبوا حتى يتجانس الصوص تماما
5- تضاف اليه المكرونة المسلوقة مع البيف بيكون وا لليحمه والذرة المسلوقة مع الطماطم الشيرى و الجبنة المبشورة مع البصل الاخضر
6- تقلب المكونات حتى تتجانس تماما ثم تقدم السلطة باردة بالهنا.