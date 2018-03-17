سلطة الكاوبوي المبتكرة من مطبخنا..صحتين

المقادير

نصف كيلو مكرونة قواقع مسلوقة

شرائح - بيف بيكون

ربع كيلو لحم مفروم

ملعقة صغيرة - كمون

فلفل احمر مجفف مجروش

ملح وفلفل

كوب مايونيز

ربع كوب باربيكو صوص

2 ملعقة كبيرة مستردة

2 ملعقة كبيرة وسترشاير صوص

2 ملعقة صغرة هوت صوص

علبة ذرة صفراء مسلوقة

2 كوب طماطم شيري مقطعة بالنصف

نصف كوب جبنة شيدر مبشورة

نصف كوب بصل اخضر مفروم



صورة توضيحية

طريقة التحضير

1- يشوح البيف بيكون على درجة حرارة متوسطة حتى يصبح مقرمش لمدة 10 دقائق ثم يرفع جانبا

2- يوضع اللحم المفروم مكان البيف بيكون و يشوح لمدة 3 دقائق مع اافة لمح وفلفل و الكمون وا لفلفل الاحمر المجروش حتى ينضج تماما و يرفع جانبا

3- فى وعاء كبير يخلط المايونيز مع صوص الباربكيو و المستدرة و الوسترشاير صوص

4- يضاف اليه الهوت صوص و يقلبوا حتى يتجانس الصوص تماما

5- تضاف اليه المكرونة المسلوقة مع البيف بيكون وا لليحمه والذرة المسلوقة مع الطماطم الشيرى و الجبنة المبشورة مع البصل الاخضر

6- تقلب المكونات حتى تتجانس تماما ثم تقدم السلطة باردة بالهنا.