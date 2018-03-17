ارتفاع عدد قتلى انهيار الجسر في ميامي إلى 6 أشخاص

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قال مسؤولون في مدينة ميامي الأمريكية أنّه: "ارتفع عدد قتلى انهيار جسر جديد للمشاة قرب "جامعة فلوريدا" في ميامي الامريكية، والذي انهار قبل يومين لأسباب لم تذكر بعد".

ويشار إلى أنّه نقل عشرة أشخاص إلى المستشفى للعلاج، وتمكن المنقذون من تخليص شخصين من تحت الأنقاض. وكانت الطواقم الطبية قد أقرت وفاة اربعة أشخاص في نفس يوم الانهيار، ولكن لاحقًا تمّ إقرار وقاة اثنين آخرين متأثّرين بجراحهما البالغة.