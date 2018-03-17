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معلومات الابراج أخبار مولود برج الحوت: يرافقك شعور بالتفاؤل ولن تجد أيّة صعوبة في التقدّم

معلومات الابراج

الحوت: يرافقك شعور بالتفاؤل ولن تجد صعوبة في التقدم
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مولود برج الحوت: يرافقك شعور بالتفاؤل ولن تجد أيّة صعوبة في التقدّم

 

 لا تجازف ولا تتكّل على الصدفة

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موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة (تصوير: Thinkstock)
نشر: 2018-03-18 07:26:42 A A

عزيزي مولود برج الحوت، تنتظرك خلال الفترة القادمة أوقات سعيدة. تتسلّح بالعزم والبصيرة مما يجعلك منافسًا شرسًا ووجهًا معروفًا في مكان العمل أو الدراسة. كما يرافقك شعور بالتفاؤل ولن تجد أيّة صعوبة في التقدّم كما انّك لن تمانع اتّخاذ مهمات ومسؤوليات جديدة على عاتقك لأنك تشعر بثقة كاملة بنفسك.الا انه بسبب تراجع المشتري في العقرب الصديق فتكون الضغوط جمّة والمسؤوليات كثيرة. أضف الى ذلك شراسة المنافسة والخصم. لن يساعدك الحظ بل قد يخونك بوقوفه الى جانب الآخرين لتجد نفسك وحيدًا في وجه العاصفة. من الضروري هنا تقديم تبرير واضح ودقيق وشامل. لا تجازف ولا تتكّل على الصدفة. 


صورة توضيحية

هذا، وتنتظرك اجواء عاطفية مناسبة، وإذا كنت في خضم علاقة جديّة، فسوف تكون راضيًا عن مسار حياتك العاطفية لا تتردّد في إدخال تغيير أو تجديد على حياتك مع الشريك لأنّ ذك يحفّزك على استكمال العلاقة.

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