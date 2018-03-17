اغلاق
اغلاق
أخبار عربية وعالمية الغوطة تحتضر.. أكثر من 30 قتيلًا في قصف جوّي خلال تجمهر المواطنين من اجل الفرار

أخبار

الغوطة تحتضر.. أكثر من 30 قتيلًا في قصف جوّي
انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement

الغوطة تحتضر.. أكثر من 30 قتيلًا في قصف جوّي خلال تجمهر المواطنين من اجل الفرار


رويترز

حملات ربيع 2018.. بدكو تسافروا وتغيروا جو؟ اضغطوا هنا بما أنه الربيع على الابواب وهو الفصل المريح.. ما عليكو سوى.. للتفاصيل اضغطوا هنا.. احنا
موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير:Reuters)
نشر: 2018-03-17 15:17:15 A A

قُتل أكثر من 30 مدنياً، صباح السبت، في قصف جوي على مدينة زملكا في الغوطة الشرقية التي تستهدفها قوات النظام السوري بهجوم عنيف يهدف إلى استعادة آخر معقل لمقاتلي المعارضة قرب العاصمة، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان. ولم يتمكن المرصد من تحديد ما إذا كان طيران تابع للنظام أو للطيران الروسي قد نفذ هذه الغارات. وتمكنت قوات النظام منذ 18 شباط/فبراير من السيطرة على 70% من الغوطة التي تحاصرها منذ خمس سنوات تقريباً، وفصلها إلى ثلاثة جيوب.



وقُتل في القصف الجوي منذ بدء الهجوم على الغوطة 1394 مدنياً، بينهم 271 طفلاً، وفق المرصد. واستهدفت الغارات الجوية صباح السبت، مدينة زملكا الواقعة في جنوب الغوطة والخاضعة لسيطرة "فيلق الرحمن". وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس إن "الطائرات الحربية استهدفت المواطنين أثناء استعدادهم للخروج (من الغوطة) عبر معبر حمورية". وتشهد المنطقة نزوحاً جماعياً منذ نحو ثلاثة أيام.


وفرّ أكثر من 40 ألف مدني منذ الخميس هرباً من المعارك والقصف العنيف، محاولين الوصول إلى مناطق خاضعة لسيطرة النظام، وفق المرصد. وأكد عبد الرحمن أن "أكثر من 10 آلاف مدني غادروا (الغوطة) صباح السبت إلى مناطق سيطرة النظام عبر معبر حمورية". وتحاصر قوات النظام الغوطة الشرقية منذ حوالي خمس سنوات. وترافق الحصار مع قصف جوي ومدفعي منتظم شاركت فيه خلال الفترة الأخيرة الطائرات الروسية. وتسبب القصف بمقتل آلاف الأشخاص، فيما تسبب الحصار بنقص فادح في المواد الغذائية والطبية، ووفيات ناتجة عن الجوع.

 

 

انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
لارسال مواد واخبار لموقع العرب عبر البريد:
alarab@alarab.com
الأكثر قراءة
1 مقتل شخصين واصابة آخرين في عملية دهس بالضفة | [3900 قراءة]
2 اصابة رجل بعد تعرضه للدهس في كفركنا | [3900 قراءة]
3 اورط الاخوة جلبوع بالمرتبة الاولى قطرياً في الكيمياء | [3900 قراءة]
4 مهرجان الثلج في منتزه البير كفرقرع | [3900 قراءة]
5 اعتقال مشتبهين من نحف بسرقة هاتف نقّال | [3900 قراءة]
الاكثر توصية ومشاركة في الفيسبوك
1 رام 1500 موديل 2019 تنطلق | [0 مشاركة]
2 اصابة شاب إثر تعرضه لحادث عمل في بيتح تكفا | [0 مشاركة]
3 صور من فرنسا: مهرجان الليمون الـ85 | [0 مشاركة]
4 افتتاح قسم علاج وجراحة القلب بمستشفى نهاريا | [0 مشاركة]
5 يارا تحطم الأرقام القياسية | [0 مشاركة]
خارطة الموقع
مناطق ومدن
اغاني mp3
افلام ومسلسلات
دراما رمضان 2017
ابراج 2017
alarabalarab