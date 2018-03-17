دالية الكرمل: إصابة فتى إثر تعرّضه للدهس

علم موقع العرب أنّ فتى أصيب بجراح متوسطة، ظهر اليوم، في بلدة دالية الكرمل إثر تعرّضه للدهس خلال ركوبه دراجة هوائية. وافاد الناطق بلسان نجمة داود الحمراء أنّ:"سيارة خصوصية دهست الفتى (14 عامًا) خلال قيادته دراجته الهوائية في البلدة. هذا، ووصل الطاقم الطبيّ التابع للمؤسسة إلى مكان الحادث وقدّم العلاج الاولي للمصاب، ومن ثم تمّ نقله إلى مستشفى رمبام بحالة متوسطة، وهو يعاني من كدمات بالبطن والأطراف"، إلى هنا البيان.