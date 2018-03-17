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أخبار محليات دالية الكرمل: إصابة فتى إثر تعرّضه للدهس خلال ركوبه دراجة هوائية وحالته متوسطة

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حيفا والمنطقة دالية الكرمل: إصابة فتى إثر تعرّضه للدهس
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دالية الكرمل: إصابة فتى إثر تعرّضه للدهس خلال ركوبه دراجة هوائية وحالته متوسطة

نُقل المصاب إلى مستشفى رمبام بحالة متوسطة، وهو يعاني من كدمات بالبطن والأطراف

موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة
نشر: 2018-03-17 13:08:33 A A

علم موقع  العرب أنّ فتى أصيب بجراح متوسطة، ظهر اليوم، في بلدة دالية الكرمل إثر تعرّضه للدهس خلال ركوبه دراجة هوائية. وافاد الناطق بلسان نجمة داود الحمراء أنّ:"سيارة خصوصية دهست الفتى (14 عامًا) خلال قيادته دراجته الهوائية في البلدة. هذا، ووصل الطاقم الطبيّ التابع للمؤسسة إلى مكان الحادث وقدّم العلاج الاولي للمصاب، ومن ثم تمّ نقله إلى مستشفى رمبام بحالة متوسطة، وهو يعاني من كدمات بالبطن والأطراف"، إلى هنا البيان. 

 

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