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جامعات / مدارس اخبار المدارس أم الفحم: مرتبة مشرّفة لطلاب الكيمياء بالاهليّة في مسابقة قطريّة

جامعات / مدارس

وادي عارة أم الفحم: مرتبة مشرّفة لطلاب الكيمياء في الاهليّة
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أم الفحم: مرتبة مشرّفة لطلاب الكيمياء بالاهليّة في مسابقة قطريّة


صور من المسابقة

رافقت وأشرفت على عمل مجموعات "الأهليّة" المربية ومعلمة موضوع الكيمياء رابعة محاميد

موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة
نشر: 2018-03-17 13:08:33 A A

عمّمت المدرسة الاهليّة عتيد في مدينة أم الفحم بيانًا، جاء فيه:"شاركت 3 مجموعات من طلاب الكيمياء في المدرسة "الاهليّة" عتيد أم الفحم بالمسابقة القطرية "يوجد لنا كيمياء"، والتي أشرف عليها معلمو موضوع الكيمياء في المدارس اليهودية والعربية ولجنة من معهد "وايزمن". حيث رافقت وأشرفت على عمل مجموعات "الأهليّة" المربية ومعلمة موضوع الكيمياء رابعة محاميد".

وأضاف البيان:"المسابقة عبارة عن مشاريع مختلفة يعرضها الطلاب تدخل في موضوع الكيمياء وتفحص علاقته مع البيئة والصناعة. وبإمكان الطلاب تقديم افلام قصيرة، صور معبرة، تجربة بحث، شريحة كبيرة أو تقرير صحفي. وقد تقدم من المدرسة ثلاث مجموعات من صفوف الحادي عشر والثاني عشر، اثنتان قامتا بتقديم فيلم قصير بينما قدمت المجموعة الثالثة تقرير صحفي.
في المرحلة الاولى من المسابقة تم تقديم المشاريع بحسب المعايير التي تم وضعها من قبل لجنة المسابقة، وقد تأهلت مجموعتان من "الأهليّة" الى المرحلة النصف نهائيّة والتي أجريت في كريات حاييم وبها عرض الطلاب مشاريعهم امام لجنة التحكيم ومعلمين وطلاب من منطقة الشمال.
وفي المسابقة النهائية التي أجريت هذا الاسبوع في "معهد وايزمان" حصلت الطالبتين ياسمين ريّان وهديل جبارين من الصف الحادي عشر 3 على المرتبة الرابعة من بين قرابة ألف طالب متقدم للمسابقة عن فيلمهم القصير "برتقال بالصيف.. بطيخ بالشتاء" وايضا حازتا على شهادة إمتياز".

واختتم البيان:"بدورها أثنت المربية رابعة محاميد على عمل الطلاب الجدي والذي تمثل بمشاريع قيّمة عكست رؤيتهم لعلاقة موضوع الكيمياء مع البيئة والصناعة، معتبرة أنّ مثل هذه المسابقات تشجع الطلاب على التفكير خارج الاطار في كل ما يتعلق بالامور التي يتعلمونها"، إلى هنا البيان.
 

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