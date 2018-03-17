كفرقرع: افتتاح متنزه الابتدائية أ للعلوم والابداع



صور من الاحتفالية

تمّ افتتاح المنتزه بتمويل سخي وكامل من المربية نوال فريد يعقوب ابو عصبة عن روح والديها لهما الرحمة

الطالبة لينا عامر يحيى رئيسة مجلس الطلاب فقد اشارت بكلمتها الى اهمية اللعب في حياة الاطفال والى نظرة الاسلام العميقة في تعزيز اللعب لدى الاطفال كأساس للتواصل الاجتماعي السليم

بأجواء مليئة بالسعادة والفرح؛ افتتحت المدرسة الابتدائية أ للعلوم والابداع في بلدة كفرقرع متنزها ترفيهيا لطلابها بتمويل سخي وكامل من المربية نوال فريد يعقوب ابو عصبة عن روح والديها لهما الرحمة. وقد تولى عرافة الافتتاح المربي عدنان عسلي الذي اثنى على تكاتف الهمم لدى شركاء المسيرة التعليمية.





وفي كلمة لمديرة المدرسة المربية زهور عثامنة التي رحبت بالضيوف الكرام قالت فيها:"بعد التحية، العالم بأسره يتنحى جانباً ليُفسح الطريق للإنسان الذي يعرف تماماً إلى أين يتوجه. المربية القديرة السيدة نوال، لم نتفاجا من سخائك ولم تبهرنا نواياك الحسنة واعمالك الخيرة، فهكذا انت انت نهر لا ينضب من العطاء والمحبة، شمعة تضيئين على كل من حولك، وردة يعبق شذاك الطيب اينما حللت. اشكرك لانك رسمت البسمات على وجوهنا جميعا، هذا هو مرادك اولا واخرا، استطعت تحقيقه بدفئك وحنانك ورؤيتك التربوية السامية، نثمن غاليا دعمك غير المسبوق من اجل اسعاد اطفالنا، ونقدر مدى اهتمامك بالانسان قبل كل شي. اسال المولى ان يجعل عملك هذا في ميزان حسناتك".



اما رئيس المجلس المحلي المحامي حسن محمد عثامنة فقد افتتح كلمته بتحية الاسلام وبالصلاة على رسول الله، مؤكدا على ضرورة قيمة التطوع والعطاء والانتماء لدى كل فرد من افراد المجتمع. شاكرا العائلة الكريمة على دعمها السخي مؤكدا ان الصدقة الجارية افضل الاعمال لقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم :" إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعوا له). وأشاد عثامنة بدور اسرة المدرسة أ على التقدم والرقي نحو تحقيق الاهداف المرجوة من خلال عمل الادارة والطواقم الجاد والمهني لبناء جيل ناجح ومتميز وصالح لمجتمعه.



الطالبة لينا عامر يحيى رئيسة مجلس الطلاب فقد اشارت بكلمتها الى اهمية اللعب في حياة الاطفال والى نظرة الاسلام العميقة في تعزيز اللعب لدى الاطفال كأساس للتواصل الاجتماعي السليم وكركيزة لتطور الانسان وانتقاله من مرحلة الى اخرى.



رئيس لجنة الاباء في المدرسة، تيسير عبادي، شكر الحضور على دعمهم لمسيرة التألق التي تشهدها المدرسة واكد على دور مثل هذه المشاريع في تحسين المناخ التربوي في المدرسة. وفي الختام شكر ممثل العائلة تقي يعقوب مديرة المدرسة زهور عثامنة وادارتها على التخطيط المتقن والاستعداد الكامل لتبني مثل هذه المشاريع وقام بالتبرع بمبلغ سخي لتزويد الساحة بألعاب اضافية. واختتم الحفل بقص الشريط على يد رئيس المجلس والمربية نوال ومن ثم قراءة الفاتحة على روح والديها.