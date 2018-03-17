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أخبار محليات جمعية حياة النصراوية بمبادرة إنسانية لـ75 طفلا في مؤسسة القديسة حنة

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الناصرة والقضاء جمعية حياة النصراوية بمبادرة إنسانية لـ75 طفلا
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جمعية حياة النصراوية بمبادرة إنسانية لـ75 طفلا في مؤسسة القديسة حنة


مؤسس جمعية حياة- أمير إيليا ناصر

الجمعية هي تأسّست حديثًا بهدف دعم الأطفال من الايتام والمرضى من أجل مستقبل أفضل

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موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2018-03-17 17:37:05 A A

وصل إلى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صادر عن جمعية حياة للأيتام والاطفال في الناصرة جاء فيه ما يلاي: "أطلقت جمعية حياة للأيتام والاطفال مبادرة وهي عبارة عن مشروع ترميم وبناء مرفقات لـ75 طفلا في دير القديسة حنّة للأيتام، حيث يشمل هذا العمل بناء ملعب رياضي، مقاعد، إضاءة وجميع المستلزمات".


من برنامج تطوعي سابق

وأضافت الجمعية في بيانها: "من المهم ذكره انّ الجمعية هي تأسّست حديثًا بهدف دعم الأطفال من الايتام والمرضى من أجل مستقبل أفضل، إضافة إلى ذلك تقوم الجمعية بالعديد من البرامج في خدمة الاطفال الأيتام بعددة مؤسسات متعددة بالبلاد وتزويدهم بدعم تعليمي، وحاجيات ونواقص في حياتهم لتحضيرهم وتجهيزهم للانخراط في سوق العمل كما يجب مستقبلًا".

واختتم البيان: "وقال مؤسس جمعية حياة المحلل الاقتصادي- الاداري أمير إيليا ناصر: "نسعى جاهدين لرسم البسمة على وجوه الاطفال والأيتام التي أقيمت الجمعية من أجلهم، وأدعو المجتمع كافّة أن يهتم بشكل أكبر لهذه الشريحة المهمة من المجتمع لتسهيل انخراطهم بيننا ومساعدتهم في بناء مستقبل واعد" إلى هنا نصّ البيان.  

 

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