إصابة خطيرة في حادث طرق على شارع 444 قرب مفرق جلجولية



صور من مكان الحادث

المصاب نُقل لتلقي العلاج في مستشفى بيلنسون بمدينة بيتح تكفا

أفادت مراسلة موقع العرب وصحيفة كل العرب أنّ حادث طرق وقع، صباح اليوم السبت، على شارع 44 بالقرب من مفرق بلدة جلجولية، ما أسفر عن إصابة رجل بجراح خطيرة، نُقل على إثرها لتلقي العلاج في مستشفى بيلنسون بمدينة بيتح تكفا.

هذا، وأفاد الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء، في بيان وصلت عنه نسخة إلى موقع العرب أنّ:"سيارة صدمت سائق دراجة نارية على شارع 44 بالقرب من مفرق جلجولية، ما أسفر عن إصابة الأخير بجراح خطيرة. هذا، ووصل الطاقم الطبيّ التابع للمؤسسة إلى المكان وقدّم العلاج الاولي للمصاب (66 عامًا) ومن ثم نقله إلى مستشفى بيلنسون لاستكمال العلاج وهو بحالة خطيرة ويعاني من إصابة في الرأس"، كما ورد في البيان.

وأوضح المضمد صالح خطيب من نجمة داوود الحمراء أنّ:"الطاقم الطبيّ الذي وصل إلى المكان قدّم العلاج الأولي للمصاب وتمّ نقله بحالة حرجة إلى المستشفى، فيما أجريت فحوصات لمواطنين آخرين استقلا السيارة الخصوصية، ووصفت حالتهما بالطفيفة"، كما قال.

الصور التالية تصوير نجمة داوود الحمراء/צילום: תיעוד מבצעי מד"א

