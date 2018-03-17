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أخبار محاكم وجنائيات اعتقال مشتبهين (23 و22 عامًا) من نحف بسرقة هاتف نقّال من شابة فجر اليوم

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الشاغور اعتقال مشتبهين من نحف بسرقة هاتف نقّال
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اعتقال مشتبهين (23 و22 عامًا) من نحف بسرقة هاتف نقّال من شابة فجر اليوم

من المقرر إحالة الشابين المشتبهين، مساء اليوم السبت، إلى المحكمة للنظر في تمديد اعتقالهما

موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة
نشر: 2018-03-17 13:08:33 A A

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية، الليلة الماضية، شابين من بلدة نحف بشبهة سرقة هاتف نقّال من شابة (25 عامًا) من معلوت، خلال تواجدها عند مفرق "لبون"، قرابة الساعة 03:00 فجرًا، وفقًا لما وردنا من الشرطة.

وأوضح الناطق بلسان شرطة الشمال أنّه:"تمّ استلام بلاغ في الشرطة حول الحادثة من الشابة - التي لم تصب بأذى جراء الحاصل-، وعليه وصلت قوات الشرطة إلى المكان وباشرت البحث عن الضالعين، اللذين هربا بسيارة بعد سرقة الهاتف النقال. حيث تمكّنت القوات من العثور على السيارة المشبوهة قرب كرمئيل وخلال تفتيشها تمّ العثور على الهاتف المسروق، كما تمّ اعتقال الشابين المشتبهين (23 و22 عامًا) من سكّان نحف"، وفقًا للشرطة.

وأوضحت الشرطة في بيانها أنّه:"من المقرر إحالة الشابين المشتبهين، مساء اليوم السبت، إلى المحكمة للنظر في تمديد اعتقالهما"، وفقًا للشرطة.

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