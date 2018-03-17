النجمان السعوديان عبد المحسن النمر واسيل عمران في بطولة هارون الرشيد



أسيل عمران

في تصريحات صحفية تحدث نجما الدراما السعودية، النمر وأسيل، عن حضورهما في العمل والدور الذي يؤديه كل منهما وأعربا معاً عن سعادتهما الكبيرة للتواجد في عمل مختلف

بما أنه الربيع على الابواب وهو الفصل المريح.. ما عليكو سوى.. للتفاصيل اضغطوا هنا.. احنا

يشارك النجمان السعوديان عبد المحسن النمر وأسيل عمران في دورَي بطولة في المسلسل التاريخي الأضخم عربيا "هارون الرشيد" مع المخرج عبد الباري أبو الخير والكاتب عثمان جحا والذي تنتجه شركة غولدن لاين ديالا الأحمر ونايف الأحمر والذي سيعرض في شهر رمضان من العام الحالي.

وفي تصريحات صحفية تحدث نجما الدراما السعودية، النمر وأسيل، عن حضورهما في العمل والدور الذي يؤديه كل منهما وأعربا معاً عن سعادتهما الكبيرة للتواجد في عمل مختلف ويحمل التميز إنتاجياً وفنياً وغير ذلك.



عبد المحسن النمر

بدوره الفنان عبد المحسن النمر قال في تصريحه الصحفي إن دوره في هارون الرشيد يتعلق بالمحور الرئيسي الذي تقوم عليه فكرة العمل حيث يجسد شخصية جعفر بن يحيى البرمكي صاحب الحضور الجدلي في تاريخ الدولة العباسية.

ويقول النمر:" جعفر البرمكي صديق مقرب من هارون الرشيد ويكون ذا حظوة لدى الخليفة وهو قريب في السن منه، ويشكل جعفر الحلقة الواصلة بين البرامكة وهارون الرشيد".

ويتابع:" ويقع جعفر في علاقة حب خاصة مع العباسة شقيقة هارون وتتطور الأمور ومعها تتطور الشخصية إذ يتجاوز جعفر صلاحياته داخل القصر بحكم أنه وزير الخليفة، فتتدهور العلاقة مع الرشيد بسبب ذلك وبسبب العلاقة مع شقيقته العباسة لما في ذلك من مس بسمعة هارون".

ويختم عن الشخصية بالقول:" فتكون نهاية الشخصية مرتبطة بنهاية البرامكة الذين يتم القضاء عليهم، ويندرج ذلك في إطار المقولة الشائعة: لو دامت لغيرك لما وصلت إليك".

وحول العمل ككل قال النمر إن المسلسل بوصفه تاريخياً، فهو كالبدوي أو التراثي، يضيف مساحة من الأريحية له في الأداء، لكون التاريخي يعيد صنع شخصية بعيدة عن الواقع المعاصر.

وعبر عن سعادته لتواجده مع نجوم الدراما السورية المبتعد عنهم منذ العام 2011، مشيرا إلى أجواء مثالية يعيشها معهم قائمة على ذكريات جميلة يتعاطاها يوميا معهم أثناء التصوير.

أما النجمة أسيل عمران فتحدثت بدورها عن شخصيتها في العمل وقالت إنها تؤدي دور "سيلين" وهي فتاة تغني في حانة وتقيم علاقات مع فئة من المجتمع هي فئة الرجال السكارى غالبا. وتابعت:" تتمتع سيلين بشخصية قوية ولسان جريء، لكن ارتباطها عاطفيا يكون برجل نقيض ذلك تماما إذ يكون ضعيف الشخصية لكنه مقرب من هارون الرشيد".

ولم تعطِ تفاصيل أوسع كي لا تحرق الشخصية والخط فانتقلت للحديث بالعموم عن المشروع. وقالت:" مسلسل هارون الرشيد بالنسبة لي يشكل مسؤولية كبيرة لأننا لم نتعود في السنوات الماضية على الأعمال التاريخية إلا بنسبة قليلة جدا". وتابعت:" الأعمال التاريخية معدودة على اليد فضلا عن شرط الدقة في اللغة العربية الفصحى قبل المشاركة فيه برغم وجود مدقق لغوي في مكان التصوير، إضافة إلى أنه من النادر اليوم أن نشاهد عملا مختلفا في ظل التشابه في الدراما المعاصرة، لذا يأتي التاريخي ليطرح الشيء المختلف والمميز.

بناء على ذلك عبرت أسيل عن ثقتها من جهة وحذرها من جهة أخرى في المسلسل الذي يروي جزءاً من حياة الخليفة العباسي الشهير هارون الرشيد.

يشار إلى أن المسلسل من بطولة نخبة من نجوم الدراما العربية وفي مقدمتهم قصي خولي وعابد فهد وديما الحايك وعبد المحسن النمر وحبيب الغلوم وياسر المصري وكاريس بشار وكندا حنا وسمر سامي وديمة بياعة وديمة الجندي وسحر فوزي.. فيما تولى الإنتاج الفني حمادة جمال الدين والموسيقى التصويرية لرضوان نصري.