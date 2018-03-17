الناصرة: ثانوية د. خالد سليمان تنظّم أسبوع اللغة الانجليزية



خلال الفعاليات

اختتمت الفعاليات يوم الخميس 15/3/18 من خلال معلومات قيّمة عن عدة دول تتحدث الانجليزية كلغة أُم

قام قسم اللغة الانجليزية في ثانوية د.خالد سليمان بمدينة الناصرة، بإشراف المركزة هيا الخالدي والمعلمة ريم سخنيني، بتنظيم فعاليات متعددة خلال "اسبوع اللغة الانجليزية". حيث اختتمت الفعاليات يوم الخميس 15/3/18 من خلال معلومات قيّمة عن عدة دول تتحدث الانجليزية كلغة أُم، بالاضافة الى القاء قصائد وعرض امثال اجنبية لها مقابل بالعربية، وفعاليات اخرى كانت ذروتها بيع مخبوزات وحلويات اجنبية قام بتحضيرها الطلاب.



هذا وشكر طاقم اللغة الانجليزية مدير المدرسة، ابراهيم يونس، على دعمه للمشروع، والطاقم التدريسي ومركز طبقة العواشر عبد الكريم عزام على تقديمه للمساعدة طوال الاسبوع. كما خصّ الطاقم بالشكر الأمهات الفاضلات اللواتي ساهمن في انجاح يوم الخميس عبر تقديمهن لانواع الحلوى المتعددة.