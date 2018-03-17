اكسال: مدرسة الرازي الشاملة تشارك في مشروع درب البلاد

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براعم القادة الشابة من مدرسة الرازي الشاملة في اكسال شاركوا في مشروع درب البلاد تحت عنوان "النظافة من طبيعتي" في منطقة جبال الكرمل

وصل إلى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صادر عن مدرسة الرازي الشاملة في اكسال، جاء فيه:"شاركت مجموعة القادة الشابة من مدرسة الرازي الشاملة - اكسال في مشروع "النظافة من طبيعتي"، والذي اقيم هذا العام في جبال الكرمل تحت اشراف ادارة المجتمع والشباب في وزارة المعارف. وقد شاركت في هذا اليوم مئات المدراس بهدف المحافظة على نظافة البلاد وزيادة في حب البلاد والانتماء لها والحفاظ عليها".



وتابع البيان:"من الجدير ذكره ان جميع مدارس الدولة شاركت في هذا اليوم، حيث أخذت كل مدرسة مقطعًا من درب البلاد الذي يمرّ من المطلة في الشمال حتى إيلات في الجنوب، ويتكرر مثل هذا اليوم مرة كل سنة بهدف المحافظة على جمال البلاد ونظافة الاماكن والمسارات الطبيعية".

وزاد البيان:"هذا، وأبدت القادة الشابة من مدرسة الرازي المسؤولية الكبيرة في هذا اليوم من حيث قيادة المسار والتعرف على القرى والبلدات التي مروا بها، من قرية عسفيا حتى منطقة الياجور. وفي نهاية اليوم لخّص الطلاب الفعاليات بأنها كانت ممتعة وشيقة.

وفي حديث مع مرشد موضوع معرفة البلاد في المدرسة، لاستاذ محمد اغبارية، قال:"مثل هذا اليوم ينظّم سنويا بمشاركة مدارس من الوسطين العربي واليهودي، بهدف ادخال حب الارض والطبيعة لنفوس طللابنا وكيفية المحافظة على هذه البلاد التي تضم مناطق طبيعية وسياحية جميلة جدا"، واضاف قائلا أنّ "طلاب المدرسة كان لهم دورا مميزا بالمشاركة من قيادة مسارات وغيرها من الفعاليات التي كانت في هذا اليوم ومثّلوا المدرسة بشكل رائع وكانوا على قدر عال من المسؤولية التامة"، إلى هنا البيان.