كفركنا: أمسية الأم والمرأة الكناوية في المكتبة العامّة



صور من الأمسية

الأمسية تخللت محطات ومداخلات عديدة ومميزة

أطلّ على الحفل المهيب الكاتب والأديب مصطفى عبد الفتاح عضو الإدارة للاتحاد القطري للأدباء الفلسطينيين- الكرمل، فكان للسيدة ميساء عواودة حوارا أدبيا معه عن رواية "عودة ستي مدللة"

وصل إلى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صادر عن المكتبة العامة في كفركنا والاتحاد القطري للأدباء الفلسطينيين- الكرمل، جاء فيه:"تألق آذار الثقافي الفلسطيني الكناوي- سوسنة الجليل، بالأمسية الثالثة على التوالي، فارتدى الحب والحنانَ ثوبا، وهمست شموع الأمسية للورد من قربها، فتمايلت غنجا ودلالا، رسمت بسمة رقيقة على شفاه كل من وقع بصره عليها. أحن الى خبز امي وحضن امي ولمسة أمي .... بِدُرّةٍ نطق بها ثغر درويش ابتدأت عريفة الحفل السيدة ميساء عواودة مديرة المكتبة العامة وعضو الإدارة للاتحاد القطري للأدباء الفلسطينيين- الكرمل، ترحيبها لزهرات الأمسية فشاكست مسامعهم وأدفأت عروقهن بما يليق بهن فكيف لا وهن عماد المجتمع وهن سطور التاريخ وهن الجذر الضارب في سابع أرض. وأسهبت عواودة:"المرأة والأم كالغصن الرطب، تميل الى كل جانب مع الرياح، ولكنها لا تنكسر في العاصفة، وهي الجزء العصبي من المجموع الإنساني والرجل هو الجزء العضلي منه". واسترسلت عواودة: "كونك امرأة وأم هو شيء صعب للغاية، فعليك ان تفكري كرجل وتتصرفي كسيدة وتظهري كفتاة وتعملي كرجل الي وتصبري كجمل. المراة والام هي ذلك الكيان المكون من الاحاسيس والمشاعر، القوة والضعف، الحنو والقسوة، ببساطة كل شيئ وعكسه هي كائن متفرّد".

وأضاف البيان:"وتقدم السيد مجاهد عواودة رئيس المجلس البلدي بكلمة ترحيبية أشاد فيها بالمرأة والأم، حيث أسهب: منذ دخولي للمجلس المحلي آمنت بقدرات المرأة فأسستُ المجلس النسائي كي يكون عونا لكل نساء قانا. واسترسل: الأم رافعة النجاح في بيتها اولا وفي مجتمعها ثانيا، ما تصنعه لا يستطيع الرجل صنعه، هي من تبني اللبنة الصالحة للمجتمع هي صانعة الأجيال وهي شراع السفينة ودونها يعجز الرّكب عن مواصلة الإبحار، وعندما تعطي لا تنتظر جزاء مقابل عطائها، وهي العين الساهرة ونبعٌ من الدفء والحنان الذي لا ينضب. واسترسل عواودة: أنادي جميع الأطر السياسية بمدّ يدها للمرأة العربية لأنها أثبتت بجدارة مهنيتها وقيادتها بتفوق يذهلنا كل يوم.

وأطلّ على الحضور السيد اسلام أمارة مدير عام المجلس المحلي فرحب بالنساء أيّما ترحيب، وأشاد بالدور الفعال الذي تقوم به في المجتمع، وأسهب: ما تقوم به المرأة والأم لا يستطيع الرجل صنعه، فإنها تقوم بالكثير من الأدوار في آن واحد دون انتظار جزاء، فهي الأخت والأم والزوجة والابنة، هي العاملة في الوظيفة وهي العاملة في البيت وهي المخلصة للزوج، وهي الطبيب وهي الكتف الدافئ للأبناء".



وتابع البيان:"وأطلّ على الضيوف ما بثَّ السحر بينهم فكانت فراشات فرقة الدبكة للمدرسة الابتدائية ج التابعة لمركز نحلة فأذهلوا الحضور بأدائهم الرائع المنظم الدقيق. وتقدمت السيدة نجلاء مقاري، مستشارة رئيس المجلس لشؤون المرأة، بكلمة عذبة رقيقة المعاني والمضمون ورحبت بكل الضيوف، مشيدة بأهمية دور المرأة الكناوية في رفع مكانة قانا، كما وشكرت رئيس المجلس على دعمه لها مذّ توليها منصب المستشارة لشؤون المرأة.

وحبة من اللؤلؤ المكنون، ساحرة القوام والمُحيّا ظهرت بالأمسية من بين الحضور لتشاكس بأناملها أوتار الكمان الذي لازمها عشقا، فقدموا بمقطوعة ساحرة أتحفت الحضور، وكانت المعزوفة بعنوان "موطني"، أما تلك الجميلة فهي الطفلة ليان أكرم قاسم عواودة. ولم تترك الفنانة وداد سرحان في حالهم، أخرجت التنهدات عنوة بفقرة سقا الله أيام زمان. وكانت تثير الضحكات تارة وأخرى تأجج التنهدات في القلوب.

وأطلّ على الحفل المهيب الكاتب والأديب مصطفى عبد الفتاح عضو الإدارة للاتحاد القطري للأدباء الفلسطينيين- الكرمل، فكان للسيدة ميساء عواودة حوارا أدبيا معه عن رواية "عودة ستي مدللة" والذي لم يأت اختيارها للرواية صدفة، بل لأن البطل في الرواية كان أمرأه وأم، وكانت مدرسة بل وأكاديمية الاصرار والعزيمة، امرأة ذللت المستحيل فوصلت لمشتهاها. ورافقهم بحوارهم الادبي الفنان عفيف شليوط حيث اقتطف بطريقة ساحرة بعض من فقرات الرواية وصل بها الكاتب الذروة مع بطلته".



وأضاف البيان:"وعادت الفنانة وداد سرحان بفقرة ثانية لتوصل للجمهور رسالة مبطنة بطريقة فكاهية وهي: 1- الاصرار على تعليم البنات. 2- التمييز العنصري بين المولود الذكر والأنثى. 3- لا للصمت أمام تحصيل الحقوق.

وجاء مسك الختام لتلك الأمسية الساحرة على أنغام الموسيقى العذبة، وزّعت بها الهدايا الرقيقة للحضور".



واختتم البيان:"شكرا لكل من زارنا وداس بساطنا، وشكرا جزيلا لا يبلغ المنتهى لرئيس المجلس السيد مجاهد عواودة اليد الممتدة لمجال الثقافة خاصة ولكل المجالات بشكل عام، والشكر الأوفى لكل من تقدم بتقديم الفقرات الهادفة البديعة: (الكاتب والأديب العظيم الاستاذ مصطفى عبد الفتاح، الفنان عفيف شليوط، السيد اسلام أمارة مدير عام المجلس المحلي، السيدة نجلاء مقاري، فراشات فرقة الدبكة للمدرسة الابتدائية ج والتابعة لمركز نحلة البديع، الفنانة وداد سرحان، وحبة اللؤلؤ ليان أكرم قاسم عواودة)، والى لقاء اخر متميّز في أمسيتنا التغريبة الفلسطينية في التاسع والعشرين من شهر آذار"، إلى هنا البيان.