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أخبار محليات القدس تفجع بوفاة الطفلة ملاك ابو ريالة (13 عامًا) من العيسوية بعد صراع مع السرطان

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القدس والقضاء القدس تفجع بوفاة الطفلة ملاك ابو ريالة (13 عامًا)
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القدس تفجع بوفاة الطفلة ملاك ابو ريالة (13 عامًا) من العيسوية بعد صراع مع السرطان


الطفلة ملاك أبو ريالة

من: منى عرموش- مراسلة موقع العرب وصحيفة كل العرب
نشر: 2018-03-17 10:36:31 A A

تسود حالة من الحزن لدى سكان حي العيسوية في القدس، بعد أن تلقوا نبأ وفاة الطفلة ملاك ابو ريالة (13 عامًا) جراء مرض سرطان. هذا، وقد أعربت العائلة عن حزنها وألمها الشديدين، لفقدان طفلتهم، فيما يتوافد الى بيت العائلة المئات من السكان لمشاركتهم في عزائهم ولمساندة افراد العائلة. 
إنا لله وإنا إليه راجعون

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