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أخبار محليات الطقس: أجواء ربيعية صافية وارتفاع على درجات الحرارة

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الطقس: أجواء ربيعية وارتفاع على درجات الحرارة
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الطقس: أجواء ربيعية صافية وارتفاع على درجات الحرارة

يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، بحيث تصبح أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود درجتين مئويتين

موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة (تصوير: Thinkstock)
نشر: 2018-03-17 07:50:25 A A

يكون الطقس، اليوم السبت، غالباً صافٍ، وربيعياً لطيفاً نهاراً، وبارداً نسبياً ليلاً. ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، بحيث تصبح أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود درجتين مئويتين. وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.


صورة توضيحية

الأحد: يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، بحيث تصبح أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 9 درجات مئوية، ويكون الطقس غائماً جزئياً، وربيعياً دافئاً في المناطق الجبلية، ومائلاً للحرارة إلى حار نسبياً في باقي المناطق نهاراً، وبارداً نسبياً ليلاً.

الاثنين: يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، بحيث تصبح أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 11 درجات مئوية، ويكون الطقس غالباً صافٍ، ودافئاً بشكل غير معتاد في المناطق الجبلية، وحاراً نسبياً إلى حار في باقي المناطق.

الثلاثاء: يطرأ إنخفاض ملموس على درجات الحرارة، مع بقائها أدنى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 5 درجات مئوية، ويكون الطقس غالباً صافٍ، وربيعياً لطيفاً نهاراً، وبارداً نسبياً ليلاً.

الأربعاء: يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، بحيث تصبح أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 7 درجات مئوية، ويكون الطقس غالباً صافٍ، وربيعاً معتدلاً نهاراً، ومائلاً للبرودة ليلاً.

الخميس: يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، بحيث تصبح أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 11 درجة مئوية، ويكون الطقس غالباً صافٍ، ودافئاً بشكل غير معتاد في المناطق الجبلية، وحاراً نسبياً إلى حار في باقي المناطق.

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