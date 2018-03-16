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جامعات / مدارس اخبار المدارس يوم الاعمال الخيرية في مدرسة الغزالية الإبتدائية في الطيبة

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المثلث الجنوبي الطيبة: يوم الاعمال الخيرية في ابتدائية الغزالية
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يوم الاعمال الخيرية في مدرسة الغزالية الإبتدائية في الطيبة

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موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2018-03-16 23:46:41 A A

وصل الى موقع العرب البيان التالي:"بمناسبة يوم الاعمال الخيرية، قامت ابتدائية الغزالية الطيبة بالعديد من الفعاليات منها: اعمال خيرية من زراعة وصيانة واعادة استعمال مواد عديدة -تدوير بالتعاون مع الاهالي، التواصل مع الجدات واستثمار جدارتهن لفعاليات خيرية، مشروع العطاء والعديد من الفعاليات التربوية الخيرية الاخرى. هذا وقد اعتبر اليوم ناجحًا بشكل كبير حيث شمل تكريم الاستاذ غسان عمشة مدير ابتدائية الغزالية من قبل الاهالي احتراما واجلالا وتقديراً لجهوده الجبارة واعماله الخيرة من اجل مصلحة طلاب المدرسة بشكل خاص ومن اجل رفعة مجتمعنا بشكل عام. وهو بدوره قام بتكريم الجدات التي حضرن وشاركن المدرسة بالفعاليات.

وكانت لفتة جميلة جدا وكاملة التشجيع حيث قام رئيس بلدية الطيبة السيد شعاع مصاروة ولفيف من الاعضاء الكرام بزيارة لمدرسة ابتدائية الغزالية الطيبة، تفقدوا من خلالها احوال المدرسة واثنوا على جهود الطاقم وعلى مشاركة الاهالي في جميع مشاريع يوم الاعمال الخيرية. وقام الطالبان محمد محمود عازم.....جنى محمود عازم بالتبرع بهدية جميلة لجميع طلاب ابتدائية الغزالية الطيبة وطاقم المعلمين وجميع العاملين بها.

بالاضافة قيام ادارة ابتدائية الغزالية الطيبة بتكريم جميع طاقم المدرسةمعلمين-مساعدات- طاقم عمل ثناء على جهودهم واعمالهم".

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