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أخبار عربية وعالمية بريطانيا تفتح تحقيقا في وفاة الروسي نيكولاي جلوشكوف في شقته بلندن

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بريطانيا تفتح تحقيقا في وفاة الروسي نيكولاي جلوشكوف
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بريطانيا تفتح تحقيقا في وفاة الروسي نيكولاي جلوشكوف في شقته بلندن

 

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موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير:Reuters)
نشر: 2018-03-16 23:41:25 A A

أعلنت الشرطة البريطانية، اليوم الجمعة، فتح تحقيق في قضية قتل بعد وفاة الروسي نيكولاي جلوشكوف الذي عثر عليه ميتا الاثنين في شقته في لندن. وقالت شرطة لندن "اسكتلنديارد" في بيان "فتح تحقيق في قضية قتل إثر نتائج عملية التشريح" موضحة أن شرطة مكافحة الإرهاب مكلفة القضية.

 

وأضافت أنها لا تقيم في الوقت الحاضر "رابطا" بين هذه القضية وعملية تسميم العميل المزدوج الروسي السابق سيرغي سكريبال المعارض لبوتين. من جهتها، أعلنت السلطات الروسية الجمعة فتح تحقيق في "قتل" غلوشكوف الحليف السابق لرجل الأعمال الروسي الراحل بوريس بيريزوفسكي.

وأعلنت لجنة التحقيق، الهيئة المستقلة المكلفة القضايا الكبرى، في بيان بدء إجراءات "تتعلق بمقتل مواطن الاتحاد الروسي نيكولاي غلوشكوف في روسيا"، مؤكدة "استعدادها للعمل مع الهيئات المختصة في بريطانيا".

 

 

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