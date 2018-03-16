تعرفي على فوائد صفار البيض للشعر
هنالك عدة فوائد لصفار البيض يمكنك إستخدامها لعلاج مشاكل عديدة قد تظهر على شعرك، تعرفي مع العرب على اهم هذه الفوائد والتي قد تدهشك في فعاليتها:
صورة توضيحيّة
تقوية شعرك: البيض هو مصدر غني بالبروتينات والمواد المغذية للشعر. هذه العناصر الغذائية تساعد على تعزيز معدل نمو شعرك.
ترطيب الشعر الجاف والتالف: بسبب احتوائه على نسبة عالية من الدهون والمرطبات الطبيعية التي تعمل على تحفيز فروة الرأس وتغذية جذور الشعر.
تحسين مرونة الشعر: لان صفار البيض غني بهرمون اللوتين، والذي يساعد على ترطيب شعرك وتحسين مرونته.
حماية الشعر من التقصف: يساعد اللوتين المتواجد في صفار البيض في شفاء الشعر الهش، والحد من التكسر والانقسام، والذي ينتهي مع تحسين نسيج شعرك.
إضافة اللمعان والبريق لشعرك: البروتينات الموجودة في صفار البيض تساعد على تغذية شعرك وجعله صحي.
قد يساعد صفار البيض على إعادة بناء ثغرات الكيراتين التالفة: والموجودة في هيكل شعرك، وذلك بسبب احتواء البيض على نسبة 70٪ من البروتين،مما يساعد في التخلص من الضرر.