مؤسسة ﻧﺟوم اﻟﺻﺣراء للمتابعة: لم ولن يخدم أفرادنا في الجيش ونرفض تخويننا

بيان مؤﺳﺳﺔ "ﻧﺟوم اﻟﺻﺣراء":

أﺣداً ﻣن ﺷﺑﺎب اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻟم ﯾذھب إﻟﻰ اﻟﺟﯾش أو ﻣﺎ ﯾﺳﻣﻰ ﺑﺎﻟﺧدﻣﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ



اﻟﮭﺟﻣﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﺑررة ﻋﻠﻰ ﻧﺟوم اﻟﺻﺣراء واﻟﺗﻲ ذھب ﻣروﺟوھﺎ إﻟﻰ ﻧﻌﺗﻧﺎ ﺑﺎﻟﺧﯾﺎﻧﺔ ھﻲ ﻣن اﻟﺗﺟﻧﻲ اﻟظﺎﻟم واﻟذي ﻻ ﯾﺳﺗﻧد اﻟﻰ أي ﺣﻘﺎﺋقد

ﻧؤﻛد ﻋدم ﻗﺑوﻟﻧﺎ ﺑﺎﻟﺗﺷﮭﯾر ﺑﻣؤﺳﺳﺔ ﻧﺟوم اﻟﺻﺣراء ﺗﺣت أي ظرف ﻣن اﻟظروف وﻧدﻋو ﻟﺟﻧﺔ اﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ رﺋﯾﺳﺎً وأﻋﺿﺎء اﻟﻰ زﯾﺎرﺗﻧﺎ واﻟﺗﻌرف ﻋن ﻛﺛب ﻋﻠﻰ اﻟﻣزﯾد ﻣن اﻟﻣﺿﺎﻣﯾن

وصل الى موقع العرب بيان من مؤﺳﺳﺔ "ﻧﺟوم اﻟﺻﺣراء" وهو عبارة عن رسالة توجهها المؤسسة للجنة المتابعة ورئيسها محمد بركة، جاء فيها: "ﻟﻘد ﺷﮭدت اﻟﺳﺎﺣﺔ اﻟﻣﺣﻠّﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻧﻘب واﻟﺑﻼد ﻣؤﺧراً ﺟدﻻً ﺣول إﻧﺟﺎزات ﻣؤﺳﺳﺔ "ﻧﺟوم اﻟﺻﺣراء" اﻟﺗﻲ ﻧﻔﺗﺧر وﻧﻌﺗز ﺑﺎﻧﺗﻣﺎﺋﻧﺎ إﻟﯾﮭﺎ، وﻗد رأﯾﻧﺎ أﻧﮫ ﻣن واﺟﺑﻧﺎ ﺗوﺿﯾﺢ ﻣوﻗﻔﻧﺎ ﻛﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻛﺑﯾرة ﻣن اﻟﺧرﯾﺟﯾن واﻟذﯾن ﯾﻣﺛﻠون ﻗطﺎﻋﺎً ﻣﺗﻔرداً ﻣن اﻟﺷﺑﺎب اﻟﻧﺎﺟﺢ ﺑﻌد إﺟﺗﯾﺎزھم ﻟﮭذه اﻟﺗﺟرﺑﺔ اﻟﻔرﯾدة ﻣن ﻧوﻋﮭﺎ ﻓﻲ دﻓﯾﺋﺔ ﻧﺟوم اﻟﺻﺣراء ﻟرﻋﺎﯾﺔ اﻟﻘﯾﺎدة اﻟﺷﺎﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﻧﻘب".



واضاف البيان: "اﻟﮭﺟﻣﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﺑررة ﻋﻠﻰ ﻧﺟوم اﻟﺻﺣراء واﻟﺗﻲ ذھب ﻣروﺟوھﺎ إﻟﻰ ﻧﻌﺗﻧﺎ ﺑﺎﻟﺧﯾﺎﻧﺔ ھﻲ ﻣن اﻟﺗﺟﻧﻲ اﻟظﺎﻟم واﻟذي ﻻ ﯾﺳﺗﻧد اﻟﻰ أي ﺣﻘﺎﺋق، وﻋﻠﯾﮫ ﻧورد ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﺟﺎﻧﺑﺎً ﻣن إن ﺿرب اﻟﻣﻌطﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺣدث ﻋن ﻧﻔﺳﮭﺎ ﺿﻣن إﻧﺟﺎزات ﻧﺟوم اﻟﺻﺣراء:



• ﺣﺗﻰ اﻻن ﺗﺧرج اﻛﺛر ﻣن ﺧﻣﺳﯾن ﺷﺎﺑﺎً ﻓﻲ ﺛﻼﺛﺔ أﻓواج ﺳﻧوﯾﺔ ﻣﺗﺗﺎﺑﻌﺔ ﯾدرس ﻏﺎﻟﺑﯾﺗﮭم ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻻﻛﺎدﯾﻣﯾﺔ واﻟﺟﺎﻣﻌﺎت ﻓﻲ اﻟﺑﻼد واﻟﺧﺎرج.

• ﻧؤﻛد ﻟﺣﺿرﺗﻛم أن أﺣداً ﻣن ﺷﺑﺎب اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻟم ﯾذھب إﻟﻰ اﻟﺟﯾش أو ﻣﺎ ﯾﺳﻣﻰ ﺑﺎﻟﺧدﻣﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ، ﺣﯾث أن ھذا اﻷﻣر ﯾﺗﻌﺎرض ﺑﺷﻛل ﺻﺎرخ ﻣﻊ ﻣﺑﺎدئ ﻧﺟوم اﻟﺻﺣراء وﻣﻊ اﻟﻘﯾم اﻟﺗﻲ ﺗرﺑﯾﻧﺎ ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻣﻧذ ﻧﻌوﻣﺔ أظﻔﺎرﻧﺎ، ﻟذا ﻓﺈن ھذه اﻻدﻋﺎءات واﻟوﺷﺎﯾﺎت ﺑﺎطﻠﺔ وﻻ ﺗﺳﺗﺣق ﺣﺗﻰ اﻻﻧﺷﻐﺎل ﺑﺎﻟرد ﻋﻠﯾﮭﺎ وﻣﺛﯾرة ﻟﻠﺳﺧرﯾﺔ ﺣﻘﺎً.



• 12 ﺷﺎﺑﺎً ﯾدرﺳون ﻓﻲ ﻛﻠﯾﺔ ﺳﺑﯾر اﻻﻛﺎدﯾﻣﯾﺔ، 3 ﯾدرﺳون اﻟﺣﻘوق و8 ﯾدرﺳون اﻟطب ﻓﻲ اﻟﺑﻼد واﻟﺧﺎرج، ﻛﻣﺎ إﻟﺗﺣق 4 ﻣﻧﮭم ﺑﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑن ﻏورﯾون واﻟﺑﻘﯾﺔ ﯾدرﺳون ﻓﻲ اﻟﻛﻠﯾﺎت واﻟﻣﻌﺎھد اﻟﻌﻠﯾﺎ اﻷﺧرى او ﯾﺟﮭزون اﻧﻔﺳﮭم ﻟذﻟك، ﺑﯾﻧﻣﺎ إﻧﺿم ﻋدد ﻣن اﻟﺧرﯾﺟﯾن اﻟﻰ ﺑوﺗﻘﺔ اﻟﻌﻣل ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻛﻣرﺷدﯾن وﻣﺳؤوﻟﯾن ﻋن اﻻﻓواج اﻟﻘﺎدﻣﺔ.



• إن ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺧرﯾﺟﻲ ﻧﺟوم اﻟﺻﺣراء ﯾﻣﺛﻠون طﯾﻔﺎً ﻣﺗﻛﺎﻣﻼً ﻣن اﻟﺑﻠدات واﻟﻌﺷﺎﺋر اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺑدوﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻧﻘب واﻟﻘرى ﻏﯾراﻟﻣﻌﺗرف ﺑﮭﺎ وﺗﻣﻛﻧﺎ ﺑﺣﻣد ﷲ ﻣن ﺗﺧطﻲ اﻟﺣواﺟز اﻟﻘﺑﻠﯾﺔ واﻟﻌﺷﺎﺋرﯾﺔ ﺑﻔﺿل اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﻧد اﻟﯾﮭﺎ ھذه اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟراﺋدة، ﺣﯾث ﯾﺻل اﻟﺷﺑﺎب ﻣن ﻗرى وﺑﻠدات ﺷﺗﻰ ﻣﻧﮭﺎ: رھط، ﻋرﻋرة، ﺗل اﻟﺳﺑﻊ، اﻟﻠﻘﯾﺔ، ﻛﺳﯾﻔﺔ، ﺣورة، ام ﺑطﯾن، اﻟدرﯾﺟﺎت، اﻟزرﻧوق، أﺑو ﺗﻠول، ﺑﯾر أﺑو اﻟﺣﻣﺎم، ﺑﯾر ھداج، ﻗﺻر اﻟﺳر، ﻣوﻟداه، ﻛُرﻧب،

وادي اﻟﻧﻌم، وﻏﯾرھﺎ.



• ھذا ﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺧرﯾﺟﯾن، ﻓﯾﻣﺎ ﺗﺳﺗﻌد ﻛوﻛﺑﺔ إﺿﺎﻓﯾﺔ ﻣن ﺷﺑﺎﺑﻧﺎ ﻟﻠوﺻول اﻟﻰ ﺧط اﻟﻧﮭﺎﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺻﯾف اﻟﻘرﯾب واﻻﻧﺿﻣﺎم اﻟﻰ ﺷﺑﻛﺔ اﻟﺧرﯾﺟﯾن واﻻﻟﺗﺣﺎق ﺑﺎﻟﻣﺳﯾرة اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ.

• اﻧﻧﺎ ﻧﻘوم ﺑﯾن اﻟﻔﯾﻧﺔ واﻷﺧرى ﺑﻧﺷﺎطﺎت ﺟﻣﺎھﯾرﯾﺔ ﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻌرﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﻧﻘب ﻓﻲ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣدارس واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻷﺧرى ﺗﻧﻔﯾذاً ﻟﻸﺳس اﻟﺗﻲ ﺗرﺑﯾﻧﺎ ﻋﻠﯾﮭﺎ.

• وﻋطﻔﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ذﻛر ﻓﺎﻧﻧﺎ ﻧؤﻛد ﻋدم ﻗﺑوﻟﻧﺎ ﺑﺎﻟﺗﺷﮭﯾر ﺑﻣؤﺳﺳﺔ ﻧﺟوم اﻟﺻﺣراء ﺗﺣت أي ظرف ﻣن اﻟظروف وﻧدﻋو ﻟﺟﻧﺔ اﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ رﺋﯾﺳﺎً وأﻋﺿﺎء اﻟﻰ زﯾﺎرﺗﻧﺎ واﻟﺗﻌرف ﻋن ﻛﺛب ﻋﻠﻰ اﻟﻣزﯾد ﻣن اﻟﻣﺿﺎﻣﯾن واﻟﺣﻘﺎﺋق ﺣول ﻧﺟوم اﻟﺻﺣراء ﺑﺷﻛل ﻣﺑﺎﺷر. ﻛﻠﻧﺎ ﺛﻘﺔ ﺑﺄن ﻟﺟﻧﺗﻛم اﻟﻣوﻗرة ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ إﺳﺗﺑﯾﺎن اﻟﺣﻘﺎﺋق واﻟﺗﻔرﯾق ﺑﯾن اﻟﻐث واﻟﺳﻣﯾن ﻟﻣﺎ ﻓﯾﮫ

ﺻﺎﻟﺢ ﺷﻌﺑﻧﺎ وﻣﺳﺗﻘﺑل ﺷﺑﺎﺑﮫ اﻟواﻋد"، وفقا للبيان..



الرسالة موقعة ﺑﺈسم:



أﻋﺿﺎء ﺷﺑﻛﺔ اﻟﺧرﯾﺟﯾن - ﻣؤﺳﺳﺔ ﻧﺟوم اﻟﺻﺣراء- اﻟﻧﻘب

.1 ادم اﻟﺟرﺟﺎوي

.2 اﺳﺎﻣﮫ اﻟﺳﻌﺎﯾده

.3 اﺣﻣد أﺑو ﺟوده

.4 اﺣﻣد ﻣطﺎﻟﻘﮫ

.5 اﯾﻣن اﻟﺷﺎﻓﻌﻲ

.6 اﻣﯾر أﺑو ﺣﻣﺎد (درﯾﺟﺎت)

.7 اﻣﯾر أﺑو ﻛف

.8 اﻣﯾن أﺑو ﻋﺻﺎ

.9 أﯾوب اﻟﻧﺑﺎري

.10 إﺳﻣﺎﻋﯾل أﺑو ﻋﺑﻠﻲ

.11 ﺑدر أﺑو ﺷﻠظم

.12 ﺟﺑرﯾن اﻟزﯾﺎدﻧﮫ

.13 ذﯾﺎب اﻟﻐﻠﺑﺎن

.14 ﺣﺳن اﻟددا

.15 ﺣﺳن اﻟﺻﺎﻧﻊ

.16 ﯾﺎﺳﯾن أﺑو ﻗوﯾدر

.17 ﯾزﯾد أﺑو ﻗطﯾﻔﺎن

.18 ﯾزﯾد اﻟطوري

.19 ﻣﺎھر أﺑو ﻏﺎﻧم

.20 ﻣﺟد اﻟﻧﺑﺎري

.21 ﻣﺟدي اﻟﻔراونة

.22 ﻣﺣﻣد أﺑو ﺻﻌﻠوك

.23 ﻣوﺳﻰ أﺑو ﻣﺻطﻔﻰ

.24 ﻣﺻطﻔﻰ اﻟﺻﺎﻧﻊ

.25 ﻣﺣﻣد أﺑو ﺻﯾﺎم

.26 ﻣﺣﻣد أﺑو ﻗطﯾﻔﺎن

.27 ﻣﺣﻣد أﺑو ﺷﺎرب

.28 ﻣﺣﻣد اﻟﺳﯾد

.29 ﻣﺣﻣد اﻟزﯾﺎدﻧﮫ

.30 ﻣروان أﺑو ﻋﺻﺎ

.31 ﻧﺻر أﺑو ﻛف

.32 ﻧزار أﺑو ﻋﯾﺎدة

.33 ﻧﺳﯾم أﺑو ﻋﺻﺎ

.34 ﺳﺎﻣر أﺑو ﺧزاﻋل

.35 ﺳﺎﻣﻲ اﻟﻌوﯾوي

.36 ﺳﺎﻣﻲ اﺷوي

.37 ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن اﻟﺑطﯾﺣﺎت

.38 ﻋدن أﺑو ﺻﯾﺎم

.39 ﻋوض أﺑو ﺻﻠب

.40 ﻋدي اﺑن ﺑري

.41 ﻋﻣر أﺑو ﺣﺳﺎن

.42 ﻋﺛﻣﺎن أﺑو ﻋﺻﺎ

.43 ﻋﯾد أﺑو زﻗﯾﻘﮫ

.44 ﻋﻼء اﻟﮭواﺷﻠﺔ

.45 ﻋﻠﻲ اﻟﺷﯾﺦ

.46 ﻋﻧﺎن ﻋﺟﻣﻲ

.47 ﻗﺻﻲ اﻟﻌﻣور

.48 راﺋد أﺑو ﻏﺎﻧم

.49 رﻣزي اﻟﻌطﺎوﻧﮫ

.50 ﺷﺎدي أﺑو ﻋﺻﺎ