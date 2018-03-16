تفتيش مصنع ومصالح تجارية في كفركنا وضبط اموال ومستندات

فيديو وصور للشرطة من الحملة

الشرطة:

تم اعتقال فلسطينيين اثنين يمكثان في البلاد بدون تصاريح حيث عملا في المصنع وناما هناك

وصل الى موقع العرب بيان من شرطة الشمال، جاء فيه: "خلال حملة للشرطة يوم أمس في كفركنا ضد مصالح تجارية من بينها مصنع لانتاج الباطون، تمت مداهمة 5 محلات وضبط مستندات مختلفة، رافعات، مبالغ مالية تقدر بأكثر من 100 ألف شاقل، هذا وتم اعتقال فلسطينيين اثنين يمكثان في البلاد بدون تصاريح حيث عملا في المصنع وناما هناك. وبعد انتهاء الحملة تم فتح تحقيق بشبهة اخفاء ضرائب دخل بقمية مليوني شاقل وتم وقف العمل لانه لم تكن هناك رخص عمل من الوزارة. كما وتم التحقيق مع اصحاب المكان بشبهة تشغيل عمال فلسطينيين"، وفقا للبيان.