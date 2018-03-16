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أخبار محاكم وجنائيات تفتيش مصنع ومصالح تجارية في كفركنا وضبط اموال ومستندات

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الناصرة والقضاء تفتيش مصنع ومصالح تجارية في كفركنا
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تفتيش مصنع ومصالح تجارية في كفركنا وضبط اموال ومستندات

فيديو وصور للشرطة من الحملة 

الشرطة:

تم اعتقال فلسطينيين اثنين يمكثان في البلاد بدون تصاريح حيث عملا في المصنع وناما هناك

أفتتاح محطة الوقود ديلك يابور الشمال لصاحبها نادر ريان بحضور مميز إفتتحت يوم امس الخميس محطة الوقود ديلك يابور الشمال لصاحبها نادر ريان وذلك
موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2018-03-16 14:57:31 A A

وصل الى موقع العرب بيان من شرطة الشمال، جاء فيه: "خلال حملة للشرطة يوم أمس في كفركنا ضد مصالح تجارية من بينها مصنع لانتاج الباطون، تمت مداهمة 5 محلات وضبط مستندات مختلفة، رافعات، مبالغ مالية تقدر بأكثر من 100 ألف شاقل، هذا وتم اعتقال فلسطينيين اثنين يمكثان في البلاد بدون تصاريح حيث عملا في المصنع وناما هناك. وبعد انتهاء الحملة تم فتح تحقيق بشبهة اخفاء ضرائب دخل بقمية مليوني شاقل وتم وقف العمل لانه لم تكن هناك رخص عمل من الوزارة. كما وتم التحقيق مع اصحاب المكان بشبهة تشغيل عمال فلسطينيين"، وفقا للبيان. 

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