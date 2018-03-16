أفتتاح محطة الوقود ديلك يابور الشمال لصاحبها نادر ريان

حملة مميزة بإمكانية الدخول للفوز بسيارة خاصة من نوع نيسان من خلال قرعة خاصة ستجري بتاريخ 16.6.18 لكل زبون يتزود بالوقود بقيمة 150 شيكل وما فوق

بحضور مميز إفتتحت يوم امس الخميس محطة الوقود "ديلك يابور الشمال" لصاحبها نادر ريان وذلك في مفرق اليابور (مفرق شعب الخارجي) وبمناسبة الافتتاح تعلن ادارة محطة الوقود عن أسعار خاصة على الوقود والسولار وعن حملة مميزة بإمكانية الدخول للفوز بسيارة خاصة من نوع نيسان من خلال قرعة خاصة ستجري بتاريخ 16.6.18 لكل زبون يتزود بالوقود بقيمة 150 شيكل وما فوق.



هذه المحطة العصرية والحديثة توفر لكم كل انواع زيوت السيارات وحانوت خاصة للمشروبات الخفيفة والساخنة والمكسرات على انواعها.