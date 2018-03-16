100 يوم على قرار ترامب: انطلاق مسيرات غضب في مناطق مختلفة في الضفة

كان مسؤولون أمريكيون وإسرائيليون ذكروا أن عملية نقل سفارة واشنطن إلى مدينة القدس ستتم بتاريخ 14 أيار القادم في ذكرى نكبة الفلسطينيين عام 1948 وتشريدهم من قراهم

انطلقت اليوم بعد صلاة الجمعة مسيرات غضب في مختلف المحافظات استمرارا واصرارا على رفض قرار الرئيس الأمريكي ترامب باعتبار القدس عاصمة لاسرائيل، حيث يصادف اليوم الـ100 لقرار ترامب.



وكانت القوى الوطنية والاسلامية دعت لاعتبار اليوم الجمعة يوما للغضب الشعبي وتنظيم الفعاليات النضالية والكفاحية ضد قرارات الادارة الامريكية واسرائيل.



وكان مسؤولون أمريكيون وإسرائيليون ذكروا أن عملية نقل سفارة واشنطن إلى مدينة القدس ستتم بتاريخ 14 أيار القادم في ذكرى نكبة الفلسطينيين عام 1948 وتشريدهم من قراهم.



وقالت الغالبية المشاركة في استفتاء معا الاسبوعي على الانترنت بنسبة 75.4%، ان نقل أمريكا لسفارتها الى القدس يوم النكبة خطوة استفزازية ستؤدي الى زيادة الغضب.

ولا تزال الادارة الامريكية واسرائيل تمعنان في قراراتهما المجحفة بحق الشعب الفلسطيني، بدءا من اعتبار القدس عاصمة لاسرائيل وفحص المناهج الفلسطينية باعتبارها تحريضية، وتقليص دعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الاونروا"، والتغول الاستيطاني، وقرارات الكنيست الاخيرة بحق منفذي العمليات وجثامين الشهداء، وازدياد الاحكام الادارية بحق الاسرى.

