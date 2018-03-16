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أخبار محليات 11 اصابة متفاوتة في حادث مروع قرب البحر الميت

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النقب 11 اصابة متفاوتة في حادث في الجنوب
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11 اصابة متفاوتة في حادث مروع قرب البحر الميت


مكان الحادث- تصوير: نجمة داوود الحمراء 

نجمة داوود الحمراء:

تم تقديم العلاج لـ11 مصابا من بينهم: 4 حالتهم خطيرة، 2 متوسطة و5 طفيفة. تم نقل 4 مصابين الى مستشفى هداسا من بينهم: شابة (20 عاما) حالتها خطيرة و3 حالتهم طفيفة

أفتتاح محطة الوقود ديلك يابور الشمال لصاحبها نادر ريان بحضور مميز إفتتحت يوم امس الخميس محطة الوقود ديلك يابور الشمال لصاحبها نادر ريان وذلك
موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2018-03-16 14:57:31 A A

افاد الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء في بيانه اليوم الجمعة أنه "عند الساعة 11:55 تلقى افراد الطاقم بلاغا حول حادث طرق بين سيارتين على شارع رقم 90 قرب فندق ليوناردو بلازا في البحر الميت، وتبين من التحقيق الاولي أنه تم تقديم العلاج لـ11 مصابا بجروح متفاوتة"، وفقا للبيان.

وجاء في بيان لاحق للطاقم: "تم تقديم العلاج لـ11 مصابا من بينهم: 4 حالتهم خطيرة، 2 متوسطة و5 طفيفة. تم نقل 4 مصابين الى مستشفى هداسا من بينهم: شابة (20 عاما) حالتها خطيرة و3 حالتهم طفيفة. وتم نقل 7 مصابين الى سوروكا من بينهم: 3 حالتهم خطيرة - فتاة 14 عاما وطفل 3 سنوات وطفلة  7 سنوات، مصابين اثنين بجروح متوسطة وهما رجل 30 عاما وشابة 26 عاما واثنين آخرين حالتهما طفيفة".
 

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