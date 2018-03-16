أنت الشباب والحب/ بقلم: أسماء طنوس

يا بَسْمِـه مطبوعَه --- عَـخَـدِّكَ الـوردي

بالحُـب مزروعَـه --- وردِه علـى الخَـدِّ

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وعيونُـك المِـلاح --- وزَهـرُكَ الفَـوّاح

يا نورَكَ الوَضّـاح --- يا وَجْهَـكَ السَّعْـدِ

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يا ظِلَّـكَ الـوارِف --- حُسْنَك أنـا شايِـف

سِحْرَك أنا عـارِف --- مِتْحَـلّـي هَالْـقَـدِّ

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ما بتِعرِفِ الأحـزان --- بتِنقى عَطول فَرحان

وَحْـدَك أنا سَـأْلان --- حُبّــك بِـلا حَـدِّ

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وزهـورُكَ الآمـال --- بِتْـنَـوِّرِ الخَـيـال

إِلهـا أَنـا مَـيّـال --- لا تْروح مِـن حَـدّي

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انتَ الشَّباب وِالحُبّ --- انـتَ ربيـعُ القَلْـب

فيكَ الحَلى منِ الرَّب --- ما ﭐحْلاكَ يا وَعْـدي

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المكر

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