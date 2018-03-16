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منبر العرب شعر أنت الشباب والحب/ بقلم: أسماء طنوس

منبر العرب

عكا والمنطقة أنت الشباب والحب/ بقلم: أسماء طنوس
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أنت الشباب والحب/ بقلم: أسماء طنوس

أفتتاح محطة الوقود ديلك يابور الشمال لصاحبها نادر ريان بحضور مميز إفتتحت يوم امس الخميس محطة الوقود ديلك يابور الشمال لصاحبها نادر ريان وذلك
اسماء طنوس
نشر: 2018-03-16 13:08:21 A A

 يا بَسْمِـه مطبوعَه --- عَـخَـدِّكَ الـوردي
بالحُـب مزروعَـه --- وردِه علـى الخَـدِّ
_______________
وعيونُـك المِـلاح --- وزَهـرُكَ الفَـوّاح
يا نورَكَ الوَضّـاح --- يا وَجْهَـكَ السَّعْـدِ
_______________
يا ظِلَّـكَ الـوارِف --- حُسْنَك أنـا شايِـف
سِحْرَك أنا عـارِف --- مِتْحَـلّـي هَالْـقَـدِّ
_______________
ما بتِعرِفِ الأحـزان --- بتِنقى عَطول فَرحان
وَحْـدَك أنا سَـأْلان --- حُبّــك بِـلا حَـدِّ
_______________
وزهـورُكَ الآمـال --- بِتْـنَـوِّرِ الخَـيـال
إِلهـا أَنـا مَـيّـال --- لا تْروح مِـن حَـدّي
_______________
انتَ الشَّباب وِالحُبّ --- انـتَ ربيـعُ القَلْـب
فيكَ الحَلى منِ الرَّب --- ما ﭐحْلاكَ يا وَعْـدي
_______________

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