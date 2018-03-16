اغلاق
اغلاق
فنانين فن عالمي هل ارتبطت النجمة العالمية انجلينا جولي برجل ثري؟!

فنانين

هل ارتبطت انجلينا جولي برجل ثري!؟
انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement

هل ارتبطت النجمة العالمية انجلينا جولي برجل ثري؟!


​انجلينا جولي

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2018-03-17 10:30:45 A A

نفت النجمة العالمية ​انجلينا جولي​ خبر ارتباطها برجل اعمال ثري، واكّدت ان هذا الأمر مجرّد اشاعة، الا انّ تقارير اعلامية اجنبية عادت واكّدت الخبر، حيث افاد موقع Gossip Cop H أن جولي كانت تواعد سراً هذا الرجل منذ اكثر من عام، كما انها مغرمة به كثيرا.

يذكر أن جولي ستبدأ تصوير فيلم "Maleficent 2" الشهر القادم في لندن، حيث يقيم هذا الرجل، ومن المتوقع أن تخطط لحفل زفافها هناك، واشار مصدرا مطلعا ان اطفالها الستة سيشاركون في المناسبة وسيكون لهم ادوار مختلفة فى حفل الاستقبال.

انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
لارسال مواد واخبار لموقع العرب عبر البريد:
alarab@alarab.com
الأكثر قراءة
1 تعرفوا على اهم فوائد اليانسون | [3900 قراءة]
2 علاج عسر القراءة عند الاطفال | [3900 قراءة]
3 تعرفي على فوائد صفار البيض للشعر | [3900 قراءة]
4 مقتل شخصين واصابة آخرين في عملية دهس بالضفة | [3900 قراءة]
5 اصابة رجل بعد تعرضه للدهس في كفركنا | [3900 قراءة]
الاكثر توصية ومشاركة في الفيسبوك
1 رام 1500 موديل 2019 تنطلق | [0 مشاركة]
2 اصابة شاب إثر تعرضه لحادث عمل في بيتح تكفا | [0 مشاركة]
3 افتتاح قسم علاج وجراحة القلب بمستشفى نهاريا | [0 مشاركة]
4 يارا تحطم الأرقام القياسية | [0 مشاركة]
5 وفاة الحاجة حمدة سواعد أبو دلة | [0 مشاركة]
خارطة الموقع
مناطق ومدن
اغاني mp3
افلام ومسلسلات
دراما رمضان 2017
ابراج 2017
alarabalarab