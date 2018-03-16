هل ارتبطت النجمة العالمية انجلينا جولي برجل ثري؟!



​انجلينا جولي

نفت النجمة العالمية ​انجلينا جولي​ خبر ارتباطها برجل اعمال ثري، واكّدت ان هذا الأمر مجرّد اشاعة، الا انّ تقارير اعلامية اجنبية عادت واكّدت الخبر، حيث افاد موقع Gossip Cop H أن جولي كانت تواعد سراً هذا الرجل منذ اكثر من عام، كما انها مغرمة به كثيرا.

يذكر أن جولي ستبدأ تصوير فيلم "Maleficent 2" الشهر القادم في لندن، حيث يقيم هذا الرجل، ومن المتوقع أن تخطط لحفل زفافها هناك، واشار مصدرا مطلعا ان اطفالها الستة سيشاركون في المناسبة وسيكون لهم ادوار مختلفة فى حفل الاستقبال.