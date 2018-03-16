اغلاق
اغلاق
صحة اخبار وتقارير جوزة الطيب.. نكهة وفائدة! تابعوا

صحة

جوزة الطيب.. نكهة وفائدة! تابعوا
انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement

جوزة الطيب.. نكهة وفائدة! تابعوا

حملات ربيع 2018.. بدكو تسافروا وتغيروا جو؟ اضغطوا هنا بما أنه الربيع على الابواب وهو الفصل المريح.. ما عليكو سوى.. للتفاصيل اضغطوا هنا.. احنا
موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير: ThinkStock)
نشر: 2018-03-18 07:27:46 A A

جوزة الطيب أكثر من مجرّد نكهة في الطعام، إذ تحوي جوزة الطيب العديد من المعادن ومضادات الأكسدة المهمة للجسم ولتعزيز مناعته، ومن اهم المعادن التي تعد غنية بها الكالسيوم والبوتاسيوم والنحاس والمنغنيز. اليكم أهم فوائد جوزة الطيب:


جوزة الطيب

1- فوائد جوزة الطيب للجهاز الهضمي
تعتبر جوزة الطيب طارد للغازات وتساعد في التخلص من نفخة البطن والتلبكات المعوية وما يرافقها من أعراض كالاسهال والامساك وعسر الهضم، وتعتبر مهدئة لالام المعدة.

2- فوائد جوزة الطيب للبشرة
تدخل جوزة الطيب في صنع أقنعة للبشرة تساعد على جعلها أكثر صفاءً وإشراقاً، وتساعد في ازالة البقع واثار حب الشباب.

3- فوائد جوزة الطيب للأسنان
وجد بأن لزيت جوزة الطيب وهو ما يعرف علمياً باسم "eugenol" دور مهدئ لألم الأسنان، بالاضافة الى أن لها تأثير جمالي في موضوع تبيض الأسنان.

4- لتعزيز صحة الدماغ
لطالما استخدمت جوزة الطيب منذ العصور القديمة كمنشط للدماغ وزيادة التركيز ومكافحة التعب والاجهاد والاكتئاب.

كما وجدت العديد من الأبحاث أن احتواء جوزة الطيب على مركب عضوي يعرف باسم "myristicin" يساعد في مكافحة اضطرابات الدماغ وبشكل خاص الزهايمر.

5- مهدئ للالام
اشتهرت جوزة الطيب في الطب الصيني كمهدىء للالام المختلفة سواء الام البطن أو الالتهابات.

 

انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
لارسال مواد واخبار لموقع العرب عبر البريد:
alarab@alarab.com
الأكثر قراءة
1 اعتقال مشتبهين من نحف بسرقة هاتف نقّال | [3900 قراءة]
2 صور وفيديو: الجيش الإسرائيلي يشن حملة في برطعة | [2600 قراءة]
3 كفرقرع: افتتاح متنزه الابتدائية أ للعلوم والابداع | [2600 قراءة]
4 الزواج المدني هو حق انساني: كرستينا قبطي | [2600 قراءة]
5 تفجير عبوة ناسفة على حدود غزة | [2600 قراءة]
الاكثر توصية ومشاركة في الفيسبوك
1 رام 1500 موديل 2019 تنطلق | [0 مشاركة]
2 اصابة شاب إثر تعرضه لحادث عمل في بيتح تكفا | [0 مشاركة]
3 صور من فرنسا: مهرجان الليمون الـ85 | [0 مشاركة]
4 افتتاح قسم علاج وجراحة القلب بمستشفى نهاريا | [0 مشاركة]
5 يارا تحطم الأرقام القياسية | [0 مشاركة]
خارطة الموقع
مناطق ومدن
اغاني mp3
افلام ومسلسلات
دراما رمضان 2017
ابراج 2017
alarabalarab