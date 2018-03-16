جوزة الطيب.. نكهة وفائدة! تابعوا

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جوزة الطيب أكثر من مجرّد نكهة في الطعام، إذ تحوي جوزة الطيب العديد من المعادن ومضادات الأكسدة المهمة للجسم ولتعزيز مناعته، ومن اهم المعادن التي تعد غنية بها الكالسيوم والبوتاسيوم والنحاس والمنغنيز. اليكم أهم فوائد جوزة الطيب:



جوزة الطيب

1- فوائد جوزة الطيب للجهاز الهضمي

تعتبر جوزة الطيب طارد للغازات وتساعد في التخلص من نفخة البطن والتلبكات المعوية وما يرافقها من أعراض كالاسهال والامساك وعسر الهضم، وتعتبر مهدئة لالام المعدة.

2- فوائد جوزة الطيب للبشرة

تدخل جوزة الطيب في صنع أقنعة للبشرة تساعد على جعلها أكثر صفاءً وإشراقاً، وتساعد في ازالة البقع واثار حب الشباب.

3- فوائد جوزة الطيب للأسنان

وجد بأن لزيت جوزة الطيب وهو ما يعرف علمياً باسم "eugenol" دور مهدئ لألم الأسنان، بالاضافة الى أن لها تأثير جمالي في موضوع تبيض الأسنان.

4- لتعزيز صحة الدماغ

لطالما استخدمت جوزة الطيب منذ العصور القديمة كمنشط للدماغ وزيادة التركيز ومكافحة التعب والاجهاد والاكتئاب.

كما وجدت العديد من الأبحاث أن احتواء جوزة الطيب على مركب عضوي يعرف باسم "myristicin" يساعد في مكافحة اضطرابات الدماغ وبشكل خاص الزهايمر.

5- مهدئ للالام

اشتهرت جوزة الطيب في الطب الصيني كمهدىء للالام المختلفة سواء الام البطن أو الالتهابات.